Nuwe insigte in vroeë voëlmigrasiepatrone in Australië

Navorsers het 'n opwindende ontdekking in Australië gemaak wat lig werp op die trekgedrag van vroeë voëls. In die Wonthaggi-formasie in Victoria het wetenskaplikes die oudste voëlvoetspore wat nog in Australië gevind is, opgegrawe, wat ongeveer 120 miljoen jaar terugdateer na die vroeë Krytydperk. Hierdie voetspore verskaf bewyse dat voëls eens in die suidelike poolstreke van die superkontinent Gondwana teenwoordig was.

Voor hierdie ontdekking was daar beperkte bewyse van vroeë Kryt-voëls in Australië, met slegs 'n paar skeletoorblyfsels, vere en twee spore. Hierdie nuutgevonde en goed bewaarde voëlvoetspore is egter belangrik om verskeie redes. Hulle is nie net die oudste in Australië nie, wat aandui dat voëls die streek vir ten minste 120 miljoen jaar bewoon het, maar hulle is ook die oudste voëlspore wat nog ooit in die Suidelike Halfrond gevind is.

Mede-outeur Anthony Martin, 'n paleontoloog by Emory Universiteit, verduidelik dat hierdie spore waardevolle insigte bied in die verspreiding van vroeë voëls oor verskillende landmassas en biome. Terwyl diverse vroeë voëlfossiele in noordelike kontinente ontdek is, was Krytvoëlfossiele in suidelike streke uiters skaars.

Die studie, gepubliseer in die joernaal PLOS ONE, beskryf 27 voëlvoetspore van verskillende groottes en vorms, wat verskeie antieke voëlspesies verteenwoordig, insluitend van die grootste bekende voëls uit die Krytydperk. Hierdie voëlspore het tridaktieleienskappe, wat aandui dat hulle drie syfers op elke voet gehad het, saam met dun syfers en skerp kloue.

Die navorsers meen dat die voëlspore op mariene uitlopers gemaak is wat eens deel was van 'n antieke poolvloedvlakte. Daarom stel hulle voor dat die gebied moontlik as 'n trekroete tydens poolsomers gedien het. Gebaseer op die gefossileerde spore en die seisoenale gedrag wat dit impliseer, dui die studie daarop dat voëls uit die vroeë Kryt van die noordelike streke van Gondwana tydens die lente van die Suidelike Halfrond moontlik na wat nou Australië is, gevlieg het.

Hierdie ontdekking brei nie net ons begrip van voëlevolusie en migrasie uit nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid van die Suidelike Halfrond in die evolusionêre geskiedenis van voëls. Die navorsers hoop dat hierdie bevindinge verdere verkenning en die soektog na bykomende bewyse van Krytvoëls in die streek sal inspireer, wat ons in staat sal stel om 'n dieper begrip van hul vroeë verspreidingspatrone en hul impak op die antieke wêreld te kry.

Algemene vrae

V: Hoe oud is die voëlvoetspore wat in Australië ontdek is?

Die voëlvoetspore wat in die Wonthaggi-formasie in Victoria, Australië gevind is, dateer ongeveer 120 miljoen jaar terug na die Vroeë Krytydperk.

V: Wat maak hierdie voëlvoetspore betekenisvol?

Hierdie voetspore is nie net die oudste wat in Australië ontdek is nie, maar ook die oudste wat nog in die Suidelike Halfrond gevind is. Hulle verskaf bewyse van vroeë voëls wat in suidelike poolstreke op die superkontinent Gondwana woon.

V: Watter insigte bied die voëlvoetspore?

Die voetspore gee navorsers insig in hoe vroeë voëls oor verskillende landmassas en biome versprei het, asook hul potensiële trekroetes gedurende poolsomers.

V: Wat was die kenmerke van die voëlvoetspore?

Die voëlvoetspore het drie syfers op elke voet gehad, dun syfers en skerp kloue. Hierdie kenmerke dui aan dat hulle aan voëldiere behoort het en bied leidrade oor die antieke voëlspesies wat eens in die streek gewoon het.

V: Wat suggereer die gefossileerde spore oor die gedrag van voëls uit die vroeë Kryt?

Die navorsers stel voor dat die voëlspore seisoenale gedrag aandui, met die voëls wat oor die vloedvlakte loop nadat weer in die lenteseisoen ontdooi het. Daar word ook voorgestel dat hierdie voëls moontlik gedurende die koue, donker winters na en van ander omgewings gemigreer het.