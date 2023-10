Wetenskaplikes bespeur hoë-energie gammastrale van Vela Pulsar, wat gevestigde teorieë uitdaag

Wetenskaplikes wat die HESS-sterrewag in Namibië gebruik, het 'n baanbrekende ontdekking gemaak. Hulle het buitengewoon hoë-energie gammastrale van die Vela-pulsar, 'n dooie ster, opgespoor. Hierdie gammastrale het energievlakke wat 200 keer sterker is as enige vorige waarnemings van die Vela-pulsar, wat gevestigde teorieë oor gepulseerde gammastrale van sulke sterre uitdaag. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, het navorsers aangespoor om die meganismes agter hierdie kragtige emissies te heroorweeg.

Pulsars is oorblyfselsterre wat voortspruit uit supernova-ontploffings. Hulle is kompakte, dooie sterre met 'n deursnee van ongeveer 20 kilometer. Pulsars roteer uiters vinnig en besit 'n sterk magneetveld. Die Vela-pulsar, geleë in die sterrebeeld Vela, is besonder helder in die radioband en straal kosmiese gammastrale uit. Daar word geglo dat hierdie gammastrale geproduseer word deur vinnige elektrone in die pulsar se magnetosfeer, wat na sy omtrek beweeg en energie in die vorm van stralingsbundels vrystel.

Die onlangse waarnemings van die HESS-sterrewag het egter 'n nuwe stralingskomponent by selfs hoër energieë aan die lig gebring, wat tot tientalle tera-elektronvolts bereik. Dit is ongeveer 200 keer meer energiek as enige voorheen bespeurde bestraling van die Vela-pulsar. Die hoë-energie-komponent verskyn teen dieselfde fase-intervalle as die gammastrale wat in die giga-elektronvolts (GeV)-reeks waargeneem word. Dit daag die tradisionele begrip van pulsars en die meganismes agter hul emissies uit.

Die ontdekking maak nuwe moontlikhede oop vir die waarneming van ander pulsars in die tientalle tera-elektronvoltreeks. Dit baan die weg vir 'n beter begrip van uiterste versnellingsprosesse in hoogs gemagnetiseerde astrofisiese voorwerpe. Die presiese verklaring vir die waargenome hoë-energie gammastrale bly egter onseker. Navorsers stel voor die betrokkenheid van prosesse soos magnetiese herkoppeling buite die pulsar se magnetosfeer. Meer studies en waarnemings sal nodig wees om hierdie raaisel te ontrafel.

Oor die algemeen daag hierdie baanbrekende ontdekking gevestigde kennis uit en bied waardevolle insigte in die aard van pulsars en die meganismes agter hul vrystellings.

Bron: "Ontdekking van 'n stralingskomponent van die Vela Pulsar wat 20 Teraelectronvolts bereik," Nature Astronomy.