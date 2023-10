Vreemde verskynsels tydens sonsverduisterings

Die komende gedeeltelike sonsverduistering op 14 Oktober sal oor Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika sigbaar wees. In sommige streke sal dit selfs 'n ringvormige sonsverduistering wees, algemeen bekend as 'n "ring van vuur"-verduistering. Alhoewel hierdie verduistering nie die son heeltemal sal uitsluit nie, sal die maan steeds tot 90% van die son se skyf bedek, wat 'n skouspelagtige gesig skep. Maar saam met die visuele skouspel bring sonsverduisterings ’n paar vreemde verskynsels mee wat jou dalk sal verras.

Een van hierdie verskynsels staan ​​bekend as "Baily se krale." As jy 'n totale of ringvormige sonsverduistering veilig waarneem met die regte oogbeskerming, sal jy dalk 'n splinter lig rondom die maan se rand sien, wat soos 'n kraleketting lyk. Vernoem na die sterrekundige Francis Baily, wat die effek die eerste keer in 1836 beskryf het, word hierdie verskynsel veroorsaak deur sonlig in wisselwerking met die maan se ongelyke oppervlak.

Tydens 'n sonsverduistering kan sonprominensies of filamente ook sigbaar word. Dit is enorme strukture gemaak van plasma en magnetiese velde wat vanaf die son se oppervlak opkom. Normaalweg kan hulle nie van die Aarde af gesien word nie, maar tydens 'n verduistering kan hulle agter die maan verskyn, soos blomblare op 'n blom.

Een van die meer opvallende gevolge van 'n sonsverduistering is die vinnige daling in temperatuur. Soos die maan die son bedek, kan temperature vinnig met 5 tot 10 grade Fahrenheit (2.8 tot 5.6 grade Celsius) daal. Soms kan die temperatuurdaling selfs meer dramaties wees. Daarbenewens is daar dikwels 'n verandering in windrigting tydens 'n verduistering, met die wind wat voor die verduistering gaan lê en daarna in 'n ander rigting optel.

Diere kan ook deur sonsverduisterings geraak word. Die skielike donkerte in die middel van die dag kan hulle verwar, wat veroorsaak dat voëls terugkeer na hul slaapplek, koeie en perde in die bed lê, en kreupelagtige wesens soos krekels en krieke wat hul aandliedjie begin tjirp.

Sonsverduisterings kan selfs 'n impak op radiogolffrekwensies hê. Wetenskaplikes glo dat die interaksie tussen die son en die Aarde se ionosfeer, wat fluktueer as gevolg van sonvlamme en storms, dalk verantwoordelik is vir die inmenging met radiogolwe tydens verduisterings.

Interessant genoeg kan selfs mikroörganismes deur die ongewone vibes van 'n sonsverduistering geraak word. 'n Studie wat tydens 'n totale verduistering in Indië gedoen is, het bevind dat bakterieë op petrischaaltjies veranderinge in grootte en vorm tydens die hoogtepunt van die verduistering vertoon het.

Tydens 'n ringvormige verduistering sal skaduwees op die grond 'n speldegat-effek hê, wat klein halfmaantjies lig skep. Hierdie skaduwees kan ongelooflik mooi wees en 'n unieke visuele ervaring skep. Daarbenewens, as jy aandag gee aan soliede gekleurde oppervlaktes oomblikke voordat 'n totale verduistering totaliteit bereik, kan jy dalk golwende strepe van lig en donker opmerk wat bekend staan ​​as "skadubande." Hierdie bande word nog nie ten volle verstaan ​​nie, maar word al eeue lank waargeneem.

Laastens, tydens 'n totale verduistering, is dit moontlik om sterre en planete in die lug te sien wat gewoonlik nie gedurende die dag sigbaar is nie. Hierdie verskynsel bied 'n seldsame geleentheid vir sterrekyk gedurende dagligure.

Sonsverduisterings is nie net visueel verstommende gebeurtenisse nie, maar bied ook 'n kans om 'n paar werklik buitengewone verskynsels te aanskou en te ervaar. So, merk jou kalenders vir 14 Oktober en maak gereed om 'n merkwaardige gesig in die lug te aanskou.

