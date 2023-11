25 jaar van die internasionale ruimtestasie: 'n mylpaal en verder

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het onlangs sy 25ste bestaansjaar sedert die bekendstelling van sy eerste module gevier. Oor die afgelope 25 jaar het die ISS 'n embleem van internasionale samewerking en 'n platform vir ontelbare wetenskaplike ontdekkings geword. Kom ons ondersoek 'n paar algemene vrae oor die ISS en sy ongelooflike reis.

Hoe groot is die ISS?

Die ISS is groter as 'n sesslaapkamerhuis en strek 'n merkwaardige 357 voet (108 meter) van punt tot einde. Om dit in perspektief te plaas, is sy grootte vergelykbaar met dié van 'n Amerikaanse voetbalveld. Binne beskik die ISS oor ses slaapkwartiere, drie badkamers, 'n gimnasium en verskeie navorsingsfasiliteite.

Hoe vinnig beweeg die ISS?

Die ISS zoem deur die ruimte teen 'n verbysterende spoed van ongeveer 17,500 28,000 mph (90 16 kmph). Die bemanning aan boord van die stasie, wat elke XNUMX minute om die aarde wentel, ervaar 'n verstommende XNUMX sonsopkomste en sonsondergange elke dag. Die skoonheid van hierdie hemelse oorgange is vasgevang in pragtige tydsverloop-beeldmateriaal.

Hoe lank bly ruimtevaarders aan boord van die ISS?

Gewoonlik spandeer ruimtevaarders ongeveer ses maande op die ISS, hoewel sommige vir korter of langer tydperke bly. Een noemenswaardige uitsondering is Frank Rubio, wat in Oktober 2023 na die aarde teruggekeer het nadat hy 'n rekordbrekende 371 dae in die ruimte deurgebring het, wat enige vorige NASA-ruimtevaarder se verblyf oortref het. Oorspronklik geskeduleer vir ses maande, 'n probleem met sy ruimtetuig het gelei tot 'n uitgebreide sending.

Wat is die hoogste aantal mense op die ISS op een slag?

Terwyl die ISS oor die algemeen 'n bemanning van ongeveer ses mense akkommodeer, was daar gevalle waar die stasie soveel as 13 insittendes verwelkom het. Hierdie hoër getalle kom gewoonlik voor tydens bemanningswisselings en is selde.

Waar kan die beste uitsigte van die aarde vanaf die ISS waargeneem word?

Die ISS se Cupola-module, met sy sewe vensters, bied ongeëwenaarde panoramiese uitsigte oor die aarde. Ruimtevaarders trek dikwels gedurende hul vrye tyd na hierdie sterrewag en neem ontsagwekkende foto's en video's vas. Die Franse ruimtevaarder Thomas Pesquet beplan byvoorbeeld sy fotografiesessies noukeurig om die beste foto's van verskillende streke wat onder die ISS verbygaan, vas te lê.

Was die ISS ooit in gevaar?

Terwyl die ISS teen die meeste ruimterommel beskerm word, is daar altyd 'n risiko van botsings. Grondbeheerders monitor ywerig voorwerpe in 'n wentelbaan en pas die ISS se trajek aan wanneer groter puin 'n potensiële impak bedreig. In 2021 het die bemanning tydelik in hul ruimtetuig geskuil toe 'n puinwolk 'n potensiële gevaar ingehou het. Gelukkig het die stasie ongedeerd gebly, sodat bedrywighede normaalweg kon hervat.

Kan die ISS vanaf die aarde gesien word?

Absoluut! Die ISS is sigbaar van die aarde af sonder dat teleskope of verkykers nodig is. NASA het selfs 'n nuttige toepassing bekendgestel wat aandui wanneer en waar om op te kyk om die stasie te sien terwyl dit oor die lug gly op 'n hoogte van ongeveer 250 myl.

Hoe hanteer ruimtevaarders badkamerbenodigdhede in die ruimte?

Een van die vrae wat die meeste gevra word, ruimtevaarders staar unieke uitdagings in die gesig wanneer dit kom by die gebruik van die toilet in mikroswaartekragtoestande. Om netheid en doeltreffendheid te verseker, het ingenieurs 'n gespesialiseerde stelsel ontwerp. Vir urine word 'n suigbuis gebruik wat dit filtreer en in drinkwater herwin. Vaste afval kan in 'n klein aangewese area gestort word. Vir 'n diepgaande begrip van hoe die ISS-toilet werk, verwys na hierdie verduidelikende hulpbron.

Sal die ISS vir nog 25 jaar in 'n wentelbaan bly?

Ongelukkig bied die verouderde ontwerp van die ISS toenemende probleme en koste vir instandhouding. Tans is die plan om die ISS tot 2030 te bedryf, waarna NASA en sy vennote die fasiliteit noukeurig sal deorbiteer. Tydens herbetreding in die aarde se atmosfeer sal 'n beduidende deel van die ISS verbrand en disintegreer.

Wat lê voor vir langdurige verblyf in die ruimte?

Die afsluiting van die ISS se sending beteken nie die einde van die mensdom se ondernemings in langdurige ruimtereise nie. NASA het reeds vennootskappe met private maatskappye gesmee om nuwe ruimtestasies te bou wat sal voortgaan waar die ISS opgehou het. SpaceX, in samewerking met Los Angeles-gebaseerde opstartonderneming Vast, is een so 'n vennoot, met planne om moontlik 'n nuwe module so vroeg as 2025 bekend te stel. Daarbenewens het China sy eie ruimtestasie gestig, en NASA beoog om 'n maanbasis vir uitgebreide ruimtevaarder bly.

Terwyl ons nadink oor die merkwaardige prestasies van die ISS oor die afgelope 25 jaar, verwag ons gretig die voortgesette verkenning van die ruimte en die onbeperkte moontlikhede wat voorlê.

Bron: NASA

