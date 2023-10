"Ring of Fire" Sonsverduistering na Grace Texas Skies in 2023

'n Buitengewone hemelse gebeurtenis, bekend as 'n "ring van vuur" ringvormige sonsverduistering, sal op 14 Oktober 2023 in Texas plaasvind. Die pad van die verduistering, wat ongeveer 125 myl breed sal wees, sal oor die Lone Star-staat vee , insluitend afgeleë Wes-Texas, San Antonio, Corpus Christi en Padre Island National Seashore. Hierdie seldsame verskynsel sal gevolg word deur 'n gedeeltelike sonsverduistering op 8 April 2024, waar streke soos Kerrville, Bandera, Uvalde, Vanderpool, Junction en Rocksprings 'n totale sonsverduistering sal ervaar.

Hierdie opeenvolgende verduisterings in Texas Hill Country is van groot belang, aangesien totale sonsverduisterings beskou word as 'n eenmalige gebeurtenis, wat ongeveer elke 400 jaar op 'n spesifieke plek plaasvind. Interessant genoeg is hierdie streek bekend vir sy gunstige weerstoestande, wat die kanse op helder lug vir lugkykers verhoog. Statistieke van die verduistering-meteoroloog Jay Anderson by Eclipsophile.com onthul dat Junction en Kerrville die hoogste vooruitsigte het vir helder lug vir albei verduisterings.

Die asemrowende samevloeiing van hierdie twee hemelse gebeurtenisse sal 'n gelukkige hotspot skep wat oor 14,000 25,000 vierkante myl strek. Daar word beraam dat ongeveer 50,000 100,000-XNUMX XNUMX besoekers sal stroom om die "ring van vuur"-verduistering in Oktober te aanskou, terwyl meer as XNUMX XNUMX besoekers na verwagting die totale sonsverduistering in April sal ervaar.

Om hierdie unieke natuurlike gebeurtenisse te vier, is verskeie feeste en geleenthede vir albei datums beplan. Solar Eclipse Village in Uvalde, Kerrville River Festival, TexEclipse PreParty & TexEclipse Music Festival in Junction, Welcome Home Festival 2023 & KerrEclipse 2024 Folk Festival in Medina, Stonehenge II Eclipse Celebrations in Ingram, Eclipse UTOPiA in Utopia, en die Bandera's DinoSolar's Dino top besienswaardighede. Hierdie geleenthede bied aktiwiteite soos lesings, begeleide verduistering, astrofotografie, sterrekyktoere, lewendige musiek en meer.

Hierdie buitengewone geleenthede vir astronomiese betrokkenheid sal beslis 'n blywende indruk laat. Terwyl NASA hierdie gebeure regstreeks vanaf Kerrville stroom, kan enigiemand die hemelse wonders sien wat in Texas Hill Country plaasvind.

Bronne:

– GreatAmericanEclipse.com

– MySanAntonio

– Eclipsophile.com