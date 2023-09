'n Vergrote Supernova kan help om die uitbreidingstempo van die heelal te bepaal

’n Veraf supernova bekend as SN H0pe het die aandag van wetenskaplikes getrek weens sy potensiaal om waardevolle insigte in die uitbreidingstempo van die Heelal te verskaf. SN H0pe, wat ontdek is in data wat deur die James Webb-ruimteteleskoop ingesamel is, is die tweede mees verste supernova wat ooit waargeneem is en behoort tot die tipe Ia-kategorie, wat algemeen gebruik word om die tempo van die heelal se uitbreiding te meet.

Wat SN H0pe besonder interessant maak, is die manier waarop sy lig deur swaartekrag vergroot en verdriedubbel word, wat 'n tydsvertraging tussen beelde van die supernova veroorsaak. Hierdie unieke eienskap kan 'n oplossing bied vir een van die kosmologie se grootste raaisels: die bepaling van die Hubble-konstante (H0), wat die tempo van die heelal se uitbreiding verteenwoordig.

Onder leiding van kosmoloog Brenda Frye van die Universiteit van Arizona, het 'n internasionale span 'n referaat by The Astrophysical Journal ingedien waarin die ontdekking van SN H0pe en die potensiële implikasies daarvan uiteengesit word. Die span poog om die tydsvertragings tussen die beelde van die supernova te meet en 'n waarde vir Hubble se konstante af te lei.

Die berekening van die Hubble-konstante bied 'n uitdaging binne kosmologie. Alhoewel dit bekend is dat die heelal teen 'n versnellende tempo uitbrei, bly die bepaling van die presiese tempo 'n onderwerp van debat. Tans word twee hoofmetodologieë gebruik om die uitbreidingskoers te bepaal: standaardliniale en standaardkerse.

Standaard liniale behels die gebruik van voorwerpe soos die kosmiese mikrogolf agtergrond en baryon akoestiese ossillasies, terwyl standaard kerse staatmaak op hoogs lig voorwerpe met bekende intrinsieke helderheid, soos Tipe Ia supernovas. Terwyl hierdie metodes skattings verskaf, word hulle minder betroubaar vir die meting van die uitbreidingstempo van die verre heelal as gevolg van die moeilikheid om dowwe voorwerpe waar te neem.

Gravitasielense bied egter 'n uitsondering. Gravitasielense vind plaas wanneer die kromming van ruimte-tyd aansienlik beïnvloed word deur die teenwoordigheid van 'n massiewe voorwerp. Die geboë pad van lig skep vergroting, vervorming en vermenigvuldigingseffekte, wat lei tot die waarneming van veelvuldige beelde van 'n enkele ligbron.

Die ontdekking van SN H0pe het ontstaan ​​toe die James Webb-ruimteteleskoop diep waarnemings van die Heelal vasgelê het. Ontleding van die lig van 'n sterrestelsel genaamd Arc 2 het drie kolletjies lig aan die lig gebring, wat geblyk het die beelde te wees van 'n Tipe Ia-supernova wat deur 'n massiewe sterrestelselswerm op die voorgrond gelens is.

Verdere navorsing en ontleding is nodig om die tydsvertragings te bereken en die Hubble-konstante te bepaal. Toekomstige referate sal delf in die spektroskopiese waarnemings wat SN H0pe as 'n Tipe Ia supernova bevestig, die fotometriese metings van die tydsvertraging en meer gedetailleerde modellering van die lens.

Om die uitbreidingstempo van die Heelal en sy verband met ander metings van die Hubble-konstante te verstaan, kan waardevolle insigte in die fundamentele aard van ons kosmos bied.

