Blue Origin se nuwe Shepard suborbitale voertuig bly vir meer as 'n jaar gegrond

Blue Origin se New Shepard suborbitale voertuig is nou vir meer as 'n jaar gegrond sedert sy laaste bekendstelling in September 2022. Tydens daardie bekendstelling het die voertuig se herbruikbare eerste-stadium-versterker 'n probleem ondervind en neergestort, terwyl die kapsule sy noodontvlugtingstelsel ontplooi en veilig geland het met al sy navorsingslaste ongeskonde. 'n Ondersoek wat deur Blue Origin gedoen is, het aan die lig gebring dat die spuitstuk op die eerste fase se BE-3PM-enjin 'n termo-strukturele mislukking gehad het, wat gelei het tot 'n wanbelyning van stootkrag en die voortydige beëindiging van die missie.

In Maart het Blue Origin regstellende maatreëls aangekondig wat hy implementeer, wat ontwerpveranderings aan die verbrandingskamer en bedryfsparameters ingesluit het om spuitpuntmassa- en warmstreep-temperatuurkwessies aan te spreek. Die maatskappy het sy verwagtinge uitgespreek om binnekort na die vlug terug te keer en dieselfde stel van 36 navorsingsvragte weer bekend te stel. Dit is egter 5.5 maande sedert die opdatering, en New Shepard moet nog opstyg.

Alhoewel Blue Origin nie noemenswaardige opdaterings verskaf het oor New Shepard se status of 'n tydlyn vir sy terugkeer na vlug nie, het sy hoofmededinger, Virgin Galactic, suksesvol vier passasiersmissies van stapel gestuur met sy VSS Unity-ruimtevliegtuig gedurende hierdie tydperk. Virgin Galactic het nou agt bemanningsruimtemissies, twee meer as Blue Origin. Alhoewel beide maatskappye daarop gemik is om kliënte 'n kort-duur ervaring van gewigloosheid en 'n blik op Aarde vanuit die ruimte te bied, bly VSS Unity in 'n wentelbaan vir 'n aansienlik langer duur van 60 tot 90 minute, vergeleke met New Shepard se 10 tot 12 minute.

Blue Origin bly daartoe verbind om die tegniese probleme met New Shepard op te los en so gou as moontlik terug te keer na vlug. Die langer duur van Virgin Galactic se vlugte kan hulle 'n mededingende voordeel gee in die suborbitale ruimtetoerismemark vir diegene wat 'n meer uitgebreide ervaring buite die grense van die Aarde se atmosfeer soek.

Definisies:

– Suborbitale voertuig: 'n Ruimtetuig wat ontwerp is om die ruimte te bereik, maar nie 'n stabiele wentelbaan om die Aarde te bereik nie.

– Herbruikbare eerste-fase booster: Die aanvanklike stadium van 'n vuurpyl wat die meeste van die aandrywing tydens lansering verskaf en herwin en hergebruik kan word vir daaropvolgende missies.

– Anomalie: 'n Afwyking van die verwagte of normale gedrag.

– BE-3PM-enjin: Die enjin wat op die eerste fase van Blue Origin se Nuwe Shepard-voertuig gebruik word.

Bronne: Blue Origin, Virgin Galactic