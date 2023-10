Wetenskaplikes neem massiewe stofduiwel op Mars waar

Wetenskaplikes het onlangs ’n ongelooflike ontdekking op Mars gemaak met behulp van Nasa se Perseverance-rover. Hulle het 'n massiewe warrelwind van ongeveer twee kilometer (1.2 myl) hoog, bekend as 'n stofduiwel, gesien wat oor die Mars-landskap beweeg.

Die stofduiwel is waargeneem in beeldmateriaal wat op 30 Augustus deur die rover vasgevang is terwyl dit Thorofare Ridge deurkruis het. Die onderste gedeelte van die warrelwind kon gesien word wat van oos na wes beweeg teen 'n spoed van ongeveer 12 myl per uur. Sendingnavorsers het die beelddata ontleed en vasgestel dat die stofduiwel sowat vier kilometer (2.5 myl) weg van die rover se posisie geleë was.

Op grond van hul berekeninge het wetenskaplikes die breedte van die stofduiwel op ongeveer 60 meter (200 voet) geskat. Alhoewel slegs die onderste 118 meter (387 voet) van die kolkende draaikolk in die kameraraam sigbaar was, kon hulle sy volle hoogte skat.

Stofduiwels is warrelwinde wat bestaan ​​uit stof en lug wat op beide Aarde en Mars voorkom. Hulle word geskep deur die verhitting van die oppervlak, wat lei tot die opwaartse beweging van lug. Op Mars word hierdie atmosferiese verskynsels algemeen waargeneem en kan indrukwekkende hoogtes bereik.

Hierdie ontdekking is betekenisvol vir wetenskaplikes wat die Mars-omgewing bestudeer, aangesien dit waardevolle insigte in die atmosferiese dinamika van die planeet bied. Deur hierdie stofduiwels te bestudeer, kan navorsers die prosesse wat speel, beter verstaan ​​en 'n dieper begrip van Mars se klimaat en weerpatrone kry.

In die algemeen dien hierdie waarneming as 'n herinnering aan die ongelooflike wetenskaplike ontdekkings wat op Mars gemaak word en beklemtoon die belangrikheid van voortgesette verkenning van ons naburige planeet.

Bronne:

– Nasa se Perseverance Rover

– Mars Atmosferiese Dinamika Studies