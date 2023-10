Gebruik laserkommunikasie om in die ruimte verbind te bly

Wetenskapfiksie het lasers dikwels uitgebeeld as 'n wapen van keuse in ruimtegevegte. Maar in werklikheid het lasers 'n meer praktiese nut - om ons verbind te hou. Optiese kommunikasie, wat data in lig kodeer, word al hoe belangriker in ruimtetegnologie. Laserkommunikasie het die voordeel dat dit data baie vinniger as tradisionele radioseine kan oordra. Terwyl die weermag daarin belangstel om lasers te gebruik om satellietsensors te beskadig, word die krag wat vir sulke toepassings benodig word, nie doeltreffend in die ruimte opgewek nie.

Die moeilikheid in laserkommunikasie lĆŖ in die akkuraatheid wat nodig is om te wys. Laserstrale is styf gefokus, en om te verseker dat uitsendings vanaf 'n bewegende satelliet die beoogde modem op Aarde tref, vereis presiese ingenieurswese en sagteware. Lasers word egter nie deur steuringsbronne soos sonbestraling en wolkbedekking geraak nie, anders as radio-uitsendings.

Een maatskappy wat laserkommunikasie gebruik, is SpaceX, wat onlangs 'n stel Starlink-satelliete gelanseer het wat toegerus is met optiese skakels. Hierdie skakels laat toe dat data tussen satelliete oorgedra word, wat diens lewer oor streke waar daar dalk nie grondstasiedekking is nie. Hierdie buigsaamheid maak dit ook moeiliker om laserkommunikasie te onderskep, wat 'n beroep op regerings doen. Ander maatskappye, soos BridgeComm en Capella, ontwikkel ook optiese kommunikasiestelsels vir ruimtegebruik.

Alhoewel dit nog vroeƫ dae is vir optiese kommunikasie in die ruimte, weerspieƫl die groeiende belangstelling in hierdie tegnologie die toenemende behoefte aan meer doeltreffende maniere om data uit die ruimte terug na die aarde te bring. Met die vinnige vooruitgang van ruimtetegnologie en die versameling van groot hoeveelhede data uit die ruimte, bied laserkommunikasie 'n belowende oplossing om in die ruimte verbind te bly.

Bronne:

ā€“ Voeg bronne hier in