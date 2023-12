Pragtige Tweeling-meteoorstort verlig die nag

’n Skouspelagtige hemelse gebeurtenis het in die nag van 13 Desember plaasgevind toe die Geminid-meteoorreën sy eerste hoogtepunt van die jaar bereik het. Foto's van regoor die wêreld het die asemrowende gesig vasgevang van Geminid-meteore wat oor die naghemel streel. Maar daar is meer om te kom, want die stort sal na verwagting op 14 Desember voortgaan.

Die Geminide is bekend vir hul intensiteit, met die potensiaal om soveel as 100 meteore per uur te produseer. Vanjaar het die nuwemaan, wat net twee dae oud was, volgens SpaceWeather.com optimale toestande gebied om die meteorietreën te bekyk. Webuitsendings was ook beskikbaar vir diegene wat nie die stort persoonlik kon sien nie, met die Slooh-teleskoopnetwerk en die Virtual Telescope Project wat die geleentheid regstreeks aanlyn gestroom het.

Meteore is fragmente van ruimtestof wat teen hoë spoed die aarde se atmosfeer binnedring, wat ligstrepe skep soos hulle wegbrand. Die Geminid-meteoorreën is uniek deurdat dit afkomstig is van 'n asteroïde of ruimterots genaamd 3200 Phaethon. Elke Desember gaan die Aarde deur die stroom puin wat deur hierdie asteroïde gelaat word, wat 'n skitterende vertoning van verskietende sterre tot gevolg het.

Fotograwe van regoor die wêreld het die geleentheid benut om hierdie hemelse skouspel vas te vang. Thilina Kaluthotage het pragtige beelde van die Geminide in Ratnapura, Sri Lanka, geneem. Net so het Tayfun Coskun die meteorietreën teen die agtergrond van die Yosemite Nasionale Park in Kalifornië gefotografeer. Intussen het Fatih Aktas die stort oor die Lanoka-hawe in New Jersey aanskou.

Sosiale media-gebruikers het ook hul ervarings gedeel, met plasings op X wat die stralende skoonheid van die Geminides ten toon stel. Die X-rekening vir Stonehenge het 'n beeld van die meteore bokant die prehistoriese monument gedeel, terwyl "Astro Mike" 'n betowerende tydsverloop van dosyne Geminid-meteore geplaas het. Lesers het ook hul eie meteoorskote met Space.com gedeel, wat bygedra het tot die versameling ontsagwekkende beelde.

As jy geïnspireer is om meteoorbuie soos die Geminides te fotografeer, kyk gerus na Space.com se gids oor hoe om hierdie pragtige hemelse gebeurtenisse vas te vang. En vir diegene wat beeldtoerusting benodig, oorweeg hul aanbevelings vir die beste kameras en lense vir astrofotografie.

As jy gelukkig genoeg was om die Geminid-meteoorreën eerstehands te sien, sal ons graag jou foto's wil sien! Deel jou beelde en opmerkings met Space.com en ons nuusvennote deur hulle te e-pos na [e-pos beskerm].