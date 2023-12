Groot vuurpyl-debuut vir 2024: Vulcan en New Glenn

In die wêreld van vuurpyllanserings was 2023 'n merkwaardige jaar vir debuut. Sowel SpaceX se Starship as Japan se H3 het vir die eerste keer die lug ingevaar. As ons vorentoe kyk na 2024, is daar 'n paar groot vuurpyl-debuut om na uit te sien, insluitend United Launch Alliance se Vulcan en Blue Origin se hoogs verwagte New Glenn.

United Launch Alliance se Vulcan is nou geskeduleer om sy debuut in Januarie 2024 te maak. Hierdie vuurpyl sal na verwagting 'n spel-wisselaar wees, wat groter doeltreffendheid en buigsaamheid bied in vergelyking met sy voorgangers. Vulcan sal Blue Origin se BE-4-enjins gebruik, wat verbeterde werkverrigting bied en die vermoë om swaar vragte op te lig.

Aan die ander kant is Blue Origin se New Glenn lank verwag, en sy debuut word ook vir 2024 beplan. Hierdie kragtige vuurpyl is ontwerp om beide kommersiële en staatsvragte na die ruimte te lewer. Met 'n herbruikbare eerste fase en 'n massiewe loonvragskerm, beoog New Glenn om mee te ding met SpaceX se Falcon Heavy en ander swaar-hyser-vuurpyle.

Dit is duidelik dat die wedloop vir ruimtedominansie besig is om op te warm, met beide United Launch Alliance en Blue Origin wat daarna streef om die bedryf te revolusioneer. Hierdie vuurpyldebute is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning en kommersiële lanseervermoë.

In ander nuus, was daar 'n paar terugslae in die vuurpylbedryf. Avio, die Italiaanse vuurpylmaker, het onlangs 'n groot uitdaging in die gesig gestaar toe hulle spoor verloor het van dryfmiddeltenks wat deurslaggewend was vir die finale lansering van Europa se Vega-vuurpyl. Alhoewel 'n plan in plek is om die probleem aan te spreek, sal dit 'n vertraging van etlike maande tot gevolg hê. Tenks in 'n stortingsterrein verloor? Dit is moeilik om te glo hoe sulke kritieke vuurpyl hardeware misplaas kan word.

Intussen het die Chinese lanseringstartup Landspace satelliete suksesvol in 'n wentelbaan gestuur met behulp van sy metaanaangedrewe Zhuque 2-vuurpyl. Hierdie prestasie maak Zhuque 2 die eerste metaan-aangedrewe orbitale vuurpyl ooit. Landspace se volgende poging, die Zhuque 3-vuurpyl, is daarop gemik om SpaceX se Falcon 9 mee te ding en sal 'n herbruikbare eerste fase hê.

Laastens het Northrop Grumman 'n nuwe soliede vuurpylmotor, die SMART Demo, getoets, wat innoverende tegnologieë en materiale ten toon stel, insluitend 3D-druktegnieke. Hierdie toets is die eerste stap in die rigting van die verbetering van soliede vuurpylmotorproduksiedoeltreffendheid en die aanspreek van kommer oor die voorsieningsketting.

Soos die vuurpylbedryf aanhou ontwikkel, kan ons meer opwindende ontwikkelings en deurbrake in die komende jare verwag. Die wedloop om die ruimte te verower is aan die gang, en hierdie groot vuurpyldebuut is net die begin.