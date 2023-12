Antarktika se Ice Sheet Retreat: Insigte van Octopus DNA-analise

’n Baanbrekende studie wat in Science gepubliseer is, het aan die lig gebring dat die terugtrekking van Antarktika se ysplate in die verlede beter verstaan ​​kan word deur die ontleding van seekat-DNS. Deur die gene van seekatte wat in die ysige water van Antarktika woon, te bestudeer, het wetenskaplikes bewyse ontbloot van 'n ysvrye korridor wat ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede bestaan ​​het, gedurende 'n tydperk van globale temperature soortgelyk aan vandag.

Die bevindings het beduidende implikasies vir ons begrip van die Wes-Antarktiese Yskap (WAIS) en sy potensiële ineenstorting. As mens-geïnduseerde verwarming nie beperk kan word tot die 1.5 grade Celsius-teiken wat in die Parys-ooreenkoms uiteengesit is nie, kan die WAIS bydra tot 'n langtermyn seevlakstyging van 3.3-5 meter. Hoofskrywer Sally Lau van James Cook Universiteit verduidelik dat DNS-analise waardevolle insigte bied oor die veranderinge wat deur die geskiedenis in Antarktika plaasgevind het.

Die navorsing het gefokus op die Turquet se seekat, wat oral in Antarktika voorkom en reeds 'n magdom wetenskaplike kennis daarmee geassosieer het. Die DNS-analise is uitgevoer met behulp van monsters wat as visvangbyvangs oor 'n bestek van 33 jaar versamel is en in museums gestoor is. Deur die DNS van 96 monsters in volgorde te bepaal, het die navorsers bewyse geïdentifiseer van voorheen onbekende seeweë wat die Weddell-, Amundsen- en Ross-see verbind het.

Die studie onthul dat die ineenstorting van die WAIS twee keer in die verlede plaasgevind het - een keer gedurende die middel-Plioseen, ongeveer 3-3.5 miljoen jaar gelede, en weer tydens die Laaste Interglasiale, 'n warm tydperk van 129,000 116,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede. Hierdie warm tydperk in die Aarde se geskiedenis, wat soos huidige globale temperature gelyk het, is 'n kragtige aanduiding van die potensiële toekomstige ineenstorting van die ys.

Seevlakstyging van 3.3 meter sal 'n groot impak hê op kusgebiede wêreldwyd, wat laagliggende streke onder die water lê. Terwyl die studie lig werp op die potensiële gevolge van die WAIS-ineenstorting, is daar steeds baie onbeantwoorde vrae. Wetenskaplikes is onseker of stygende temperature alleen die ineenstorting veroorsaak het en of ander faktore soos veranderende seestrome en interaksies tussen ys en die aarde se soliede oppervlak ’n rol gespeel het. Boonop maak die studie nie duidelik of die seevlakstyging geleidelik oor duisende jare of in skielike, vinnige spronge sou plaasvind nie.

Ten spyte van hierdie onsekerhede, beklemtoon die bewyse van die DNS-analise die dringende behoefte aan optrede teen klimaatsverandering. Die studie dien as 'n herinnering dat die stabiliteit van ons planeet broos is, en selfs oënskynlik klein temperatuurverskuiwings kan verreikende gevolge hê. Deur nou op te tree om koolstofvrystellings te verminder en aardverwarming te beperk, kan die mensdom 'n belangrike rol speel om die ineenstorting van die WAIS te voorkom en katastrofiese seevlakstyging te voorkom.

In onlangse nuus het wetenskaplikes bevestig dat die wêreld se grootste ysberg, A23a, begin beweeg het nadat dit 37 jaar lank op die seebodem stilgestaan ​​het. Die ysberg weeg amper 1 triljoen ton en is amper 4,000 XNUMX vierkante kilometer groot. Hierdie ontwikkeling dien as 'n skerp herinnering aan die dinamiese aard van Antarktika se ys en die potensiële gevolge van klimaatsverandering.