Antarktika se Ice Sheet Retreat onthul leidrade van Octopus DNA

’n Baanbrekersstudie wat in Science gepubliseer is, werp lig op hoe Antarktika se ysplate in die verlede teruggetrek het, met behulp van ’n onkonvensionele benadering: die bestudering van die gene van seekatte wat in die streek se ysige waters woon. Die navorsing dui aan dat ongeveer 125,000 XNUMX jaar gelede geografies geïsoleerde populasies van seekatte vrylik gekruis het, wat 'n ysvrye gang aandui gedurende 'n tydperk toe globale temperature soortgelyk aan vandag was.

Hoofskrywer Sally Lau, 'n evolusionêre bioloog aan die James Cook Universiteit in Australië, beklemtoon die waarde van die gebruik van DNS en biologie as gevolmagtigdes vir veranderinge in Antarktika se geskiedenis. Die Turquet se seekat was 'n ideale kandidaat vir die studie vanweë sy wydverspreide verspreiding oor die vasteland en die bestaande kennis van sy biologie, soos sy lewensduur en opkoms sowat vier miljoen jaar gelede.

Deur die DNS van 96 seekatmonsters wat oor 33 jaar versamel is te ontleed, het die navorsers bewyse gevind van trans-Wes Antarktiese seeweë wat die Weddell-, Amundsen- en Ross-see verbind het. Die genetiese vermenging het aangedui dat die Wes-Antarktiese Yskap twee keer in die verlede ineengestort het: een keer gedurende die middel-Plioseen, 3-3.5 miljoen jaar gelede, en weer tydens die Laaste Interglasiale tydperk, van 129,000 116,000 tot 1.5 XNUMX jaar gelede. Hierdie laaste ineenstorting het saamgeval met 'n tyd toe die planeet se temperatuur ongeveer XNUMX grade Celsius warmer was as voor-industriële vlakke.

Die bevindings het beduidende implikasies vir die toekoms van Antarktika se ysplate. As mensveroorsakende opwarming die 1.5 grade Celsius-teiken oorskry wat deur die Parys-ooreenkoms gestel is, loop die Wes-Antarktiese Yskap die risiko om ineen te stort, wat lei tot 'n langtermyn seevlakstyging van 3.3 tot 5 meter. Hierdie vlak van styging sal kusgebiede regoor die wêreld onderdompel en die wêreldkaart hervorm.

Wetenskaplikes Andrea Dutton en Robert DeConto, wat kommentaar lewer op die navorsing, beskryf dit as baanbrekerswerk, maar beklemtoon die behoefte om ander faktore te ondersoek wat bygedra het tot vorige ys-instortings, soos veranderende seestrome en interaksies tussen ys en die vaste aarde. Terwyl onsekerhede bly, beklemtoon die bewyse wat deur die studie aangebied word die dringendheid om klimaatsverandering en die potensiële gevolge daarvan vir Antarktika en die wêreld aan te spreek.

Die studie volg op onlangse nuus oor die beweging van die wêreld se grootste ysberg, A23a, wat al vir 37 jaar aan die seebodem vasgesit het. Daarbenewens het wetenskaplikes onlangs 'n onontdekte landskap onder die Oos-Antarktiese Yskap onthul, 'n gebied wat betyds gevries is en die tuiste van antieke riviere en moontlike woude. Saam beklemtoon hierdie bevindinge die dinamiese aard van Antarktika se omgewing en die dringende behoefte om ons planeet teen die impak van klimaatsverandering te beskerm.