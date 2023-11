Maak gereed vir skouspelagtige vertonings van die noordelike ligte in Suid-Alberta

Wees voorbereid om hierdie naweek 'n betowerende natuurverskynsel in die suide van Alberta te aanskou, aangesien toestande perfek is vir skitterende vertonings van die Aurora Borealis. Jy sal egter dalk met die wolke moet meeding vir 'n duidelike uitsig oor die hemelse skouspel. Wetenskaplikes het 'n geomagnetiese storm voorspel wat sigbare noordelike ligte in en om Calgary kan veroorsaak.

Hierdie oplewing in aurora-aktiwiteit sal na verwagting Woensdagaand oornag begin, met die wonderlikste vertonings wat Donderdagaand en vroeg Vrydagoggend verwag word. Onlangse ruimteweerpatrone dui daarop dat hierdie jaar een van die bestes in meer as 'n dekade was om die Noorderligte waar te neem. Opwindend genoeg word verwag dat die volgende twee jaar selfs meer buitengewoon sal wees.

Fotograaf Matt Melnyk verduidelik, "Die son werk op 'n tienjaar-siklus, en ons nader tans ons volgende sonmaksimum, wat in 2025 'n hoogtepunt bereik. Ons het talle sonvlekke wat direk na die planeet kyk, en hulle het sonkrag vrygestel. fakkels wat op ons pad is.”

Die bekende aurora-jaer Chris Ratzlaff onthul dat verskeie sonvlamme en koronale massa-uitwerpings in die afgelope paar dae opgespoor is, wat tipies dien as voorlopers van die Aurora Borealis. Ratzlaff voorspel: “Oor die volgende paar nagte sal ons die koms van 'n paar van hierdie gebeurtenisse ervaar. Ons kan Woensdagaand aurora-aktiwiteit verwag, hoofsaaklik in die noordelike lug, wat oorhoofs nader, maar nie heeltemal oorhoofs nie. Donderdagaand sal daar egter 'n 'full sky event' wees waar die potensiaal vir aurora van horison tot horison sal strek.”

Om die Noorderligte in al hul glorie te aanskou, word dit aangeraai om 'n plek sonder ligbesoedeling te vind. Hou in gedagte dat die voorspelling vir die volgende drie nagte in Calgary wissel van gedeeltelik bewolk tot aansienlik bewolk.

Kwelvrae:

1. Wat veroorsaak die Aurora Borealis?

Die Aurora Borealis word veroorsaak deur sondeeltjies wat met atome in die Aarde se atmosfeer bots, wat lei tot boeiende vertonings van lig.

2. Waarom verskyn noordelike ligte in siklusse?

Die Son se aktiwiteit volg 'n tienjaar-siklus bekend as die sonsiklus. Tydens die sonmaksimumfase neem die aantal sonkolle en sonvlamme toe, wat lei tot meer gereelde en intense Noorderligte.

Bronne: Global News