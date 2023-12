NASA stel pragtige beeld van hemelse formasie vry

NASA het onlangs 'n asemrowende nuwe beeld onthul van 'n hemelse formasie wat speels die "Kersboomtros" genoem is. Hierdie formasie, wat ongeveer 2,500 2264 ligjaar weg in die Melkweg-sterrestelsel geleë is, staan ​​amptelik bekend as NGC XNUMX.

Anders as enige feesversiering wat ons op Aarde mag vind, bestaan ​​hierdie kosmiese verskynsel uit 'n swerm sterre wat in grootte verskil, met sommige wat kleiner as die son is terwyl ander baie groter is. Hierdie sterre straal X-strale uit wat 'n pragtige blou en wit gloed afgee, waarneembaar deur NASA se Chandra X-straalsterrewag.

Wat hierdie hemelse formasie werklik merkwaardig maak, is die teenwoordigheid van 'n groen gloed wat die sterre omring. Hierdie smaragtint word veroorsaak deur gas in die newel, wat dien as die ekwivalent van die "dennenaalde" van die Kersboom. Wanneer dit saam in 'n saamgestelde beeld vasgevang word, is die resultaat 'n skitterende vertoning van sterliggies wat baie soos 'n sprankelende boom lyk.

NASA het hierdie pragtige foto op sosiale media gedeel en die feesgees aangeroep met 'n byskrif wat humoristies op 'n bekende Kerslied speel: "Dit begin baie soos die kosmos lyk." Die beeld het vinnig die aandag van sterrekykers en sterrekunde-entoesiaste getrek, wat hulle verwonder het oor die ingewikkelde skoonheid van die Kersboomagtige formasie.

Terwyl die ouderdom van die sterre in die groep van een tot vyf miljoen jaar wissel, wat hulle relatief jonk maak in vergelyking met ander sterrevoorwerpe, is hul rangskikking in die patroon van 'n Kersboom 'n heerlike toeval wat 'n tikkie grilligheid by die uitgestrektheid voeg. van die heelal.

Soos ons begrip van die kosmos steeds uitbrei, dien hierdie hemelse formasies as 'n herinnering aan die ontsaglike skoonheid wat buite ons eie planeet bestaan. NASA se voortdurende verkenning en dokumentasie van sulke wonders gee ons 'n blik op die ontsagwekkende geheimenisse van die heelal.