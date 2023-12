Wetenskaplikes verstom deur die verstommende ontdekking van organiese-ryk monster van asteroïde Bennu

Opsomming: Navorsers by NASA het onlangs die monster ondersoek wat van asteroïde Bennu versamel is en het 'n baanbrekende ontdekking gemaak. Die monster bevat 'n onverwags diverse versameling koolstofdraende molekules, wat daarop dui dat dit oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel bevat. Die wetenskaplikes kon tot dusver net 'n klein deel van die monster haal en wag gretig op goedkeuring om nuwe instrumente vir verdere ondersoek te gebruik. Hulle het die monster beskryf as 'n "blomkoolagtige tekstuur" en bevat donker deeltjies wat vasklou aan alles waaraan hulle raak. Die materiaal wat op die asteroïde gevind word, word beskou as die "grootste ongerepte reservoir" van sy soort op aarde, en sy organiese verbindings kan insig gee in die oorsprong van lewe op ons planeet. Daarbenewens het ontleding van die monster die teenwoordigheid van magnesium, natrium en fosfaat aan die lig gebring, wat die raaisel van die asteroïde se samestelling verder verdiep. Hierdie verstommende ontdekking het wydverspreide opgewondenheid en nuuskierigheid aangewakker onder wetenskaplikes, wat nou gretig is om die geheime wat in hierdie buiteaardse rots gehou word, te ontsluit.

Oorspronklike bron: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html