Nuwe insigte in Mars: 'n Gesmelte laag ontdek in die rooi planeet se mantel

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die interne struktuur van Mars. ’n Onlangse impak van meteoriet op die Rooi Planeet se oppervlak het aan navorsers waardevolle insigte oor die samestelling daarvan verskaf. Volgens twee studies wat in Nature gepubliseer is, het seismiese golwe wat deur die impak gegenereer is, die teenwoordigheid van 'n gesmelte laag rots in die Marsmantel voorgestel.

Vorige metings het die bestaan ​​van 'n groot vloeibare metaalkern in Mars aangedui, wat meer as halfpad na sy oppervlak strek. Hierdie metings is gemaak deur gebruik te maak van seismiese skuifgolwe wat deur soliede rots beweeg het en teruggeslaan het wanneer hulle 'n vloeistoflaag teëkom. Die nuwe bevindinge dui egter daarop dat hierdie metings nie akkuraat was nie. Die weerkaatste golwe kom eintlik van die bokant van 'n gesmelte silikaatlaag, geleë tussen die Marsmantel en -kern.

Die nuut ontdekte gesmelte laag is ongeveer 150 kilometer dik, wat byna 'n derde uitmaak van die volume wat voorheen aan die kern toegeskryf is. Dit is geïdentifiseer deur kompressie-seismiese golwe bekend as P-golwe, wat deur vloeistowwe kan beweeg. Die stadige reistyd van hierdie golwe het voorgestel dat die laag uit gesmelte silikaatrots saamgestel is. Interessant genoeg het die twee studies verskillende perspektiewe op die samestelling van die laag verskaf, met een wat daarop dui dat dit ten volle gesmelt is en die ander 'n oorgangsone met gedeeltelik gesmelte rotse aandui.

Die ontdekking van hierdie gesmelte laag daag vorige aannames oor die digtheid en samestelling van Mars se kern uit. Vroeëre metings het 'n minder digte kern aangedui, wat wetenskaplikes verbaas het. Teoreties sal 'n kern met so 'n lae digtheid aansienlike hoeveelhede ligter elemente soos swael, koolstof, waterstof en suurstof moet bevat. Die druk- en temperatuurtoestande in die Mars-kern ondersteun egter nie die teenwoordigheid van hierdie elemente in groot hoeveelhede nie. Hierdie bevinding versterk die begrip dat Mars en Aarde verskillend ontwikkel het sedert hul vorming.

Terwyl hierdie nuwe bevindinge lig werp op die interne struktuur van Mars, stel dit ook nuwe vrae vir toekomstige navorsing. Die interpretasie van die seismiese golwe en die bestaan ​​van veelvuldige vloeistoflae binne die planeet stel uitdagings vir seismoloë. Nietemin baan hierdie ontdekking die weg vir verdere verkenning en begrip van die Rooi Planeet se komplekse geologie.

Vrae:

V: Wat het die onlangse impak van meteoriet op Mars onthul?

A: Die meteorietbotsing het bewys gelewer van 'n gesmelte laag in die Marsmantel.

V: Hoe dik is die nuut ontdekte gesmelte laag?

A: Die gesmelte laag is ongeveer 150 kilometer dik.

V: Hoe daag hierdie ontdekking vorige aannames oor Mars se kern uit?

A: Dit dui daarop dat die kern nie so dig is as wat voorheen geglo is nie, wat verskillende evolusionêre paaie vir Mars en Aarde aandui.

V: Watter vrae laat hierdie ontdekking ontstaan ​​vir toekomstige navorsing?

A: Seismoloë sal die interpretasie van seismiese golwe en die bestaan ​​van veelvuldige vloeistoflae in Mars verder moet ondersoek.