Nuwe metode vir magnetisering van legerings ontdek met behulp van laserpulse

By

Navorsers by die Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) en die Laserinstitut Hochschule Mittweida (LHM) het 'n onverwagte ontdekking gemaak oor magnetisering van ysterlegerings met behulp van ultrakort laserpulse. In 'n vorige eksperiment is 'n dun laag van 'n yster-aluminiumlegering met laserpulse bestraal en magneties geword. Nou het die navorsers gevind dat dieselfde verskynsel voorkom met 'n yster-vanadium-legering, wat 'n ander atoomstruktuur het.

Met behulp van 'n metode wat die pomp-sonde-metode genoem word, het die navorsers die materiaal se reaksie op laserbestraling waargeneem. Die legering word met 'n sterk laserpuls bestraal om dit te magnetiseer, terwyl 'n swakker puls van die materiaal se oppervlak af weerkaats word. Deur die gereflekteerde pols te ontleed, kan die navorsers die materiaal se fisiese eienskappe bepaal. Hierdie proses word herhaal met toenemende tydintervalle tussen die twee pulse, wat 'n tydreeks van data skep wat die prosesse wat deur die laseropwekking veroorsaak word, kenmerk.

Die navorsers het bevind dat beide die yster-aluminium- en yster-vanadium-legerings kortstondig by die bestralingspunt smelt wanneer dit aan die laser blootgestel word, wat die vorige struktuur uitvee en 'n klein magnetiese area skep. Dit dui daarop dat die verskynsel nie beperk is tot 'n spesifieke materiële struktuur nie, maar in verskillende atoomrangskikkings waargeneem kan word.

Hierdie ontdekking maak moontlike toepassings in verskeie velde oop. Byvoorbeeld, laser-geïnduseerde magnetisering kan gebruik word om klein magnete op 'n skyfie-oppervlak te plaas, wat die vervaardiging van sensitiewe magnetiese sensors of magnetiese databerging moontlik maak. Dit kan ook implikasies hê vir spintronika, 'n nuwe soort elektronika wat magnetiese seine vir digitale rekenaarprosesse gebruik.

Verdere navorsing is aan die gang om die atoomherrangskikkingsproses tydens magnetisering te verstaan. Die navorsers beoog om die proses te ondersoek deur intense X-strale te gebruik om waar te neem hoe die atome hulself herorganiseer. Hierdie werk verskaf belowende insigte in 'n nuwe metode om legerings te magnetiseer, die uitbreiding van ons begrip van die fundamentele eienskappe van materiale en bied moontlikhede vir tegnologiese vooruitgang in die toekoms.

Lees meer: ​​[bronartikel](https://phys.org/news/2023-12-magnetizing-yster-vanadium-alloy-laser-pulses.html)