Nuwe insigte in die oorsprong van die lewe se boustene

’n Baanbrekende studie wat deur navorsers van die American Chemical Society gedoen is, het ons begrip van die oorsprong van die lewe se noodsaaklike boustene hervorm. In teenstelling met tradisionele opvattings, onthul die studie dat karbamiensuur, 'n eenvoudige aminosuur, moontlik in die ysige omgewings naby pasgebore sterre of planete gevorm het, wat die idee uitdaag dat hierdie boustene uitsluitlik op die vroeë Aarde ontstaan ​​het.

Die studie dui daarop dat eerder as om in die oseane van ons planeet te verskyn, kon prebiotiese molekules wat 'n deurslaggewende rol in die ontwikkeling van lewe gespeel het in die uiterste koue van interstellêre ys gebore gewees het. Hierdie interstellêre ys, wat uit water en verskeie gasse bestaan, bestaan ​​in die ysige ryke van die ruimte en kon die bron van lewe se boustene gewees het.

Voorheen was dit algemeen aanvaar dat aminosure, wat noodsaaklik is vir die bestaan ​​van lewe, óf deur reaksies op die prebiotiese Aarde geproduseer is óf deur meteoriete na ons planeet gebring is. Die oorsprong en vormingstydperk van hierdie fundamentele boustene het egter 'n raaisel gebly.

Om hierdie raaisel te ontrafel, het die navorsingspan onder leiding van Ralf Kaiser en Agnes Chang eksperimente uitgevoer om die toestande in interstellêre ys te simuleer. Hulle het model-yse geskep deur ammoniak en koolstofdioksied te gebruik en hul chemiese reaksies waargeneem terwyl hulle geleidelik op 'n silwer substraat warm word. Met behulp van gevorderde Fourier transform infrarooi (FTIR) spektroskopie, het hulle die vorming van karbamiensuur en ammoniumkarbamaat by ongelooflike lae temperature suksesvol opgespoor.

Hierdie bevindinge dui daarop dat die voorlopers van komplekse aminosure tydens die vroegste en koudste fases van sterontwikkeling kon gevorm het. In plaas daarvan om tot die vroeë Aarde beperk te wees, was hierdie molekules moontlik as grondstowwe in sonnestelsels, insluitend ons eie, teenwoordig en later deur komete of meteoriete aan ons planeet afgelewer.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as ons begrip van die oorsprong van die lewe. Die navorsing open nuwe moontlikhede vir diepruimteverkenning, wat daarop dui dat instrumente soos die James Webb-ruimteteleskoop gebruik kan word om na hierdie prebiotiese molekules in verafgeleë stervormende streke te soek, wat verdere insigte verskaf in die raaisel van die lewe se begin.

Bronne:

