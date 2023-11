Indië se ruimte-agentskap ondersoek samewerking met groot rolspelers in die ruimte-industrie

Indië se departement van ruimtevaart het aangekondig dat hy moontlike vennootskappe met Boeing, Blue Origin en Voyager Space Holdings ondersoek. Dit kom terwyl die hoof van NASA, Bill Nelson, Indië besoek en die groeiende samewerkingsverhouding tussen die Verenigde State en Indië in die buitenste ruimte-pogings beklemtoon.

Die samewerking wat oorweeg word, kan ook Indiese kommersiële entiteite betrek, wat die land se verbintenis tot die bevordering van 'n sterk teenwoordigheid in die ruimtebedryf aandui. Hierdie vennootskappe het die potensiaal om die kundigheid en hulpbronne van beide Indiese en internasionale organisasies bymekaar te bring, wat lei tot baanbrekende vooruitgang in ruimteverkenning.

NASA se verdiepende alliansie met die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het reeds verskeie noemenswaardige prestasies tot gevolg gehad, insluitend die suksesvolle landing van 'n ruimtetuig naby die maan se suidpool in Augustus. Die twee agentskappe werk nou daaraan om 'n Indiese ruimtevaarder in die komende jaar na die Internasionale Ruimtestasie te stuur, wat hul vennootskap verder verstewig.

Blue Origin, die ruimtemaatskappy wat deur Jeff Bezos gestig is, het 'n groot belangstelling uitgespreek om Indiese vuurpyle vir sy voorgestelde ruimtestasie, Orbital Reef, te gebruik. Gesprekke tussen Blue Origin en Larsen & Toubro, 'n Indiese vervaardiger van ingenieurstoerusting, is reeds aan die gang om die verskaffing van orbitale lanseringsvermoëns te ondersoek.

Voyager Space Holdings, 'n Denver-gebaseerde maatskappy, het ook voorlopige ooreenkomste met ISRO se kommersiële tak, NewSpace India Ltd, aangegaan. Die fokus van hierdie samewerking is om die gebruik van Indiese vuurpyle vir die lansering en ontplooiing van klein satelliete te ondersoek. Boonop het Voyager 'n memorandum van verstandhouding met ISRO en die Indian National Space Promotion and Authorization Centre onderteken om die potensiële gebruik van ISRO se bemande ruimtetuig, Gaganyaan, te ondersoek om 'n voorgestelde ruimtestasie genaamd Starlab te bedien.

Boeing oorweeg ook aktief betrokkenheid by Indië se ruimteprogramme. Die maatskappy evalueer die ontwerp en vervaardiging van 'n ruimtekapsule-simulator vir Indië se menslike ruimtevlugprojek. Alhoewel geen formele kontrak nog onderteken is nie, beklemtoon die potensiële samewerking die wedersydse belangstelling om die grense van ruimteverkenning te verskuif.

Indië het ambisieuse doelwitte gestel vir sy toekomstige ruimtesendings, insluitend die bekendstelling van sy eerste bemanningssending in 2025 en beplan om mense teen 2040 op die maan te laat land. Ander projekte op ISRO se agenda sluit in die vestiging van 'n ruimtestasie teen 2035, 'n Venus-wentelbaan sending, en 'n Mars-landing.

Terwyl Indië voortgaan om sy teenwoordigheid in die globale ruimtebedryf uit te brei, bied samewerking met groot rolspelers soos Boeing, Blue Origin en Voyager Space Holdings opwindende vooruitsigte vir tegnologiese vooruitgang en wetenskaplike deurbrake.

Vrae & Antwoorde

1. Wat is die potensiële vennootskappe wat deur Indië se ruimte-agentskap ondersoek word?

Indië se ruimte-agentskap ondersoek moontlike samewerking met Boeing, Blue Origin en Voyager Space Holdings.

2. Wat is die doel van NASA-administrateur Bill Nelson se besoek aan Indië?

Bill Nelson se besoek beklemtoon die groeiende vlak van samewerking tussen die VSA en Indië in die buitenste ruimte. Hy besoek verskeie fasiliteite in Indië, insluitend dié wat betrokke is by die toets en integrasie van ruimtetuie vir 'n gesamentlike VSA-Indiese Aardewaarnemingsending.

3. Wie stel belang om Indiese vuurpyle vir hul voorgestelde ruimtestasie te gebruik?

Blue Origin het 'n groot belangstelling uitgespreek om Indiese vuurpyle vir hul voorgestelde ruimtestasie, Orbital Reef, te gebruik. Gesprekke met Larsen & Toubro, 'n Indiese vervaardiger van ingenieurstoerusting, is reeds aan die gang.

4. Waarop fokus Voyager Space Holdings se samewerking met ISRO?

Voyager Space Holdings het voorlopige ooreenkomste met NewSpace India Ltd., ISRO se kommersiële arm, onderteken om die gebruik van Indiese vuurpyle vir die lansering en ontplooiing van klein satelliete te ondersoek. Hulle het ook 'n MOU met ISRO en die Indiese Nasionale Ruimtebevordering en Magtigingsentrum onderteken om die gebruik van die Gaganyaan-bemande ruimtetuig vir die diens van 'n voorgestelde ruimtestasie, Starlab, te ondersoek.

5. Wat is Boeing se potensiële betrokkenheid by Indië se ruimteprogramme?

Boeing oorweeg dit om 'n ruimtekapsule-simulator vir Indië se menslike ruimtevlugprojek te ontwerp en te vervaardig. Alhoewel geen kontrak nog onderteken is nie, toon hierdie samewerking die wedersydse belangstelling in Indië se ruimteverkenningspogings.