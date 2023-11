Indië se ruimte-agentskap ondersoek samewerking met globale ruimtemaatskappye

Indië se ruimte-agentskap, die Indian Space Research Organisation (ISRO), ondersoek aktief gesamentlike samewerking met prominente globale ruimtemaatskappye, insluitend Boeing Co., Blue Origin LLC, en Voyager Space Holdings Inc. Hierdie ontwikkeling kom soos NASA-administrateur Bill Nelson Indië besoek om versterk die groeiende vennootskap tussen die Verenigde State en Indië op die gebied van die buitenste ruimte.

Die potensiële samewerking sal na verwagting nie net ISRO betrek nie, maar ook Indiese kommersiële entiteite, soos gesê deur Indië se departement van ruimte. Die betrokkenheid van hierdie globale ruimtemaatskappye dui op die toenemende vlak van samewerking en uitruil van kundigheid tussen die VSA en Indië op die gebied van ruimteverkenning.

As deel van Nelson se besoek sal hy fasiliteite in Bengaluru toer wat besig is met die toets en integreer van ruimtetuie vir 'n gesamentlike VSA-Indiese Aardewaarnemingsending wat beplan word vir lansering in 2024. Hierdie besoek versterk NASA se verdiepende alliansie met ISRO, wat beduidende bereik het mylpale vanjaar, soos die suksesvolle landing van 'n ruimtetuig naby die maan se suidpool.

Verder werk ISRO en NASA saam om 'n Indiese ruimtevaarder in die komende jaar na die Internasionale Ruimtestasie te stuur. Boonop het Indië by die Artemis-ooreenkomste aangesluit, 'n inisiatief wat deur die VSA gelei word wat meer as twee dosyn lande betrek, wat sy verbintenis tot die daarstelling van leidende beginsels vir ruimteverkenning aandui.

Blue Origin, 'n ruimtemaatskappy wat deur Jeff Bezos gestig is, het groot belangstelling uitgespreek om 'n Indiese vuurpyl as 'n bemanningskapsule te gebruik vir sy voorgestelde ruimtestasie genaamd Orbital Reef in 'n lae-aarde-baan. Daar is ook samesprekings tussen Blue Origin en Larsen & Toubro Bpk., 'n Indiese vervaardiger van ingenieurstoerusting, om saam te werk aan orbitale lanseringsvermoëns.

Voyager Space Holdings, gebaseer in Denver, het 'n voorlopige ooreenkoms met ISRO se kommersiële arm, NewSpace India Ltd., aangekondig om die gebruik van Indiese vuurpyle vir die lansering en ontplooiing van klein satelliete te ondersoek. Hulle het ook 'n memorandum van verstandhouding met ISRO onderteken om moontlik ISRO se bemande ruimtetuig genaamd Gaganyaan te gebruik vir die diens aan hul voorgestelde ruimtestasie, Starlab.

Terwyl Boeing die ontwerp en vervaardiging van 'n ruimtekapsule-simulator vir Indië se menslike ruimtevlugprojek oorweeg, is geen kontrak nog onderteken nie.

Indië se ambisieuse toekomstige projekte sluit in die bekendstelling van sy eerste bemanningsmissie in 2025, die ontwikkeling van 'n volgende generasie lanseervoertuig en 'n nuwe lanseerplatform vir maansendings, die vestiging van 'n ruimtestasie teen 2035, en die onderneem van sendings na Venus en Mars.

FAQ

1. Wie ondersoek samewerking met Indië se ruimte-agentskap?

Indië se ruimte-agentskap, ISRO, ondersoek samewerking met globale ruimtemaatskappye soos Boeing Co., Blue Origin LLC en Voyager Space Holdings Inc.

2. Wat is die doel van NASA-administrateur Bill Nelson se besoek aan Indië?

Bill Nelson se besoek aan Indië het ten doel om die vennootskap tussen NASA en ISRO te versterk en om fasiliteite te toer wat betrokke is by 'n gesamentlike VSA-Indiese Aardewaarnemingsending.

3. By watter VSA-gesteunde inisiatief het Indië aangesluit?

Indië het by die Artemis-ooreenkomste aangesluit, 'n inisiatief wat deur die VSA gelei word wat meer as twee dosyn lande betrek, wat daarop gemik is om beginsels vir ruimteverkenning daar te stel.

4. Watter moontlike samewerkings word ondersoek?

Blue Origin stel daarin belang om 'n Indiese vuurpyl vir sy voorgestelde ruimtestasie te gebruik, en Voyager Space Holdings ondersoek die gebruik van Indiese vuurpyle om klein satelliete te lanseer en moontlik ISRO se bemande ruimtetuig te gebruik.

5. Wat is Indië se komende ruimteprojekte?

Indië beplan om sy eerste bemande sending in 2025 te loods, 'n volgende generasie lanseervoertuig en lanseerplatform te ontwikkel, 'n ruimtestasie teen 2035 te vestig en sendings na Venus en Mars te onderneem.