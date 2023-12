Klein ondernemings en opstarters genooi om by die Catalyst Accelerator se Space Domain Awareness Cohort aan te sluit

'n Nuwe geleentheid het oopgemaak vir klein besighede en beginners wat in die ruimtebedryf belangstel. Die Catalyst Accelerator bied sy 13de groep aan, wat daarop gemik is om te ondersoek hoe die Amerikaanse ruimtemag kommersiële vermoëns vir ruimtedomeinbewustheid kan aanneem. Die primêre fokus van hierdie kohort is op VSA-ontwikkelde sagteware-aanbiedinge wat datasamesmelting en -verwerking moontlik maak.

Die US Space Force poog om kommersiële data en gereedskap te benut om sy begrip van die ruimte-omgewing te verbeter en gedeelde sekuriteit te versterk. Gebiede van belang vir hierdie kohort sluit in bewaring van ruimtelansering, klassifikasie van ongekorreleerde spore, operateursbesluithulpmiddels, klassifikasie van satellietvoertuigaandrywing en voorwerptipe, gebeurtenisbespeuring en voorspellende analise.

Die Space Domain Awareness Accelerator sal bestaan ​​uit 'n drie-maande program, wat loop van 19 Maart tot 13 Junie. Gedurende hierdie tyd sal agt maatskappye gekies word om aan die versneller deel te neem. Die program sal afgesluit word met 'n Demo-daggeleentheid, wat 'n geleentheid bied vir deelnemers om hul innovasies ten toon te stel.

Die Catalyst Accelerator is 'n NewSpace-gefokusde versneller wat nou saamwerk met die Lugmagnavorsingslaboratorium se Direktoraat vir Ruimtevoertuie en die Ruimtemag. Die primêre doelwit is om met klein besighede en beginners in verbinding te tree om innovasie in dubbelgebruiktegnologieë te bevorder.

Hierdie nuwe kohort bied 'n unieke kans vir entrepreneurs om by te dra tot die ruimtebedryf en saam te werk met regerings- en bedryfsleiers. Dit bied 'n manier vir beginners om waardevolle insigte en leiding te verkry om hul groei in die ruimtedomein te versnel.

