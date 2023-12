Nuwe ontdekkings in kosmiese chemie: oorsprong van organiese verbindings in die ruimte

'n Baanbrekersstudie wat deur die WA-Organic and Isotope Geochemistry Centre (WA-OIGC) by Curtin Universiteit uitgevoer is, het gevestigde oortuigings oor die oorsprong van organiese verbindings in die ruimte uitgedaag. Deur noukeurige ontleding van polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's) het navorsers ontdek dat sekere PAK's eintlik in die koue streke van die buitenste ruimte gebore word, eerder as in die warm omgewing van sterre soos voorheen geglo. Hierdie openbaring het wye implikasies vir ons begrip van buiteaardse lewe en die chemiese samestelling van hemelliggame.

Die navorsingspan, wat die enigste Australiese kontingent in 'n internasionale samewerking verteenwoordig, het 'n unieke benadering uitgedink om die skepping van PAK's te simuleer. Deur beheerde verbranding van verskeie plante uit te voer, kon hulle die natuurlike prosesse wat in die ruimte plaasvind, herhaal. Professor Kliti Grice, die direkteur van WA-OIGC, het die alomteenwoordigheid van PAK's, wat uit koolstof en waterstof bestaan, beklemtoon. Hierdie organiese verbindings is nie net algemeen op Aarde nie, maar ook teenwoordig in asteroïdes en meteoriete.

Die sleutel tot hul bevindinge lê in die ontleding van die isotopiese samestelling van PAK'e. Deur die bindings tussen ligte en swaar koolstofisotope te ondersoek, kon die navorsers die temperature waarteen hierdie verbindings gevorm het, aflei. Daar is gevind dat kleiner PAK's in die kouer streke van die buitenste ruimte ontstaan, terwyl groter PAK'e waarskynlik in warmer omgewings gevorm is, soos naby sterre of binne hemelliggame.

Dr. Alex Holman, 'n mede-outeur van die studie, het die belangrikheid van die begrip van die isotopiese samestelling van PAK's beklemtoon. Deur die toestande en omgewings waarin hierdie molekules geskep word te ontrafel, kry ons insigte in die geskiedenis en chemie van asteroïdes en meteoriete.

Hierdie navorsing werp nie net lig op hoe organiese verbindings buite die Aarde gevorm word nie, maar identifiseer ook hul oorsprong in die ruimte. Die studie bevestig dat uitgesoekte PAK's wat op asteroïdes gevind word, in die koue uitspansel van die buitenste ruimte kan ontstaan. Soos ons dieper in die geheimenisse van die heelal delf, dien ontdekkings soos hierdie as 'n herinnering aan die ingewikkelde verbindings tussen die Aarde en die kosmiese uitspansel.

Die volledige studie is in die joernaal Science gepubliseer. Bly op hoogte van die jongste wetenskaplike vordering deur in te teken op ons nuusbrief en kyk na EarthSnap, 'n gratis toepassing wat ontwikkel is deur Eric Ralls en Earth.com.