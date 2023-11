Wetenskaplikes ontbloot 188 nuwe CRISPR-stelsels: ondersoek die uitgebreide potensiaal van geenredigering

Wetenskaplikes het onlangs 'n verstommende ontdekking gemaak en 188 voorheen onbekende tipes CRISPR-stelsels opgegrawe wat binne die genome van eenvoudige mikroörganismes begrawe is. Hierdie CRISPR-stelsels, wat hoofsaaklik in bakterieë en archaea aangetref word, is verantwoordelik vir 'n kragtige geen-redigeringsinstrument wat 'n rewolusie in die veld van genetika gemaak het.

Tradisioneel bekend vir sy geenredigeringsvermoëns, bestaan ​​CRISPR-stelsels uit Cas-ensieme, wat dikwels na verwys word as "molekulêre skêr", wat mikro-organismes in staat stel om DNA te sny en te manipuleer, wat presiese modifikasies moontlik maak. Hierdie nuwe studie, gepubliseer in die joernaal Science, werp egter lig op die geweldige diversiteit van CRISPR-stelsels in mikroörganismes en die potensiaal wat dit inhou vir meer presiese geenredigering met minimale "buite-teiken"-effekte.

Om hierdie verborge CRISPR-stelsels te ontbloot, het die navorsingspan 'n innoverende algoritme genaamd "FLSHclust" gebruik, kort vir vinnige liggingsensitiewe hashing-gebaseerde groepering. Deur miljoene genome te ontleed, het die algoritme groepe soortgelyke voorwerpe wat met CRISPR verband hou doeltreffend geïdentifiseer. Hierdie genome is onttrek uit drie uitgebreide openbare datastelle, wat miljarde DNA- en proteïenvolgordes van verskeie bakterieë bevat.

Die revolusionêre aspek van FLSHclust lê in sy vermoë om die navorsingstydlyn aansienlik te verkort deur vinnig resultate te genereer en biologiese hipoteses te vorm. Vorige algoritmes sou maande geneem het om te bereik wat FLSHclust binne enkele weke bereik het, soos gerapporteer deur MIT News.

Met 188 nuwe tipes CRISPR-stelsels tot hul beskikking, het die wetenskaplikes eksperimente op vier groepe uitgevoer om insig in hul funksionaliteit te kry. Interessant genoeg was twee van die trosse variante van die bekende tipe I CRISPR-stelsels, wat presiese DNA-snyvermoëns in menslike selle vertoon het. Navorsers spekuleer dat tipe I-stelsels moontlik die voorkoms van onbedoelde genetiese modifikasies kan verminder, wat dit waardevol maak vir geenredigeringspogings.

Een groep wat tydens die studie ontdek is, het 'n heeltemal nuwe CRISPR-tipe, aangewys tipe VII, bekendgestel. Anders as ander CRISPR-stelsels, teiken tipe VII RNA - 'n molekulêre broer of suster van DNA wat noodsaaklik is vir proteïensintese. Gevolglik kan hierdie tipe VII-stelsels belofte inhou vir RNA-redigeringstoepassings.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat verdere ondersoek nodig is om die praktiese toepassing van tipe VII CRISPR-stelsels, sowel as die ander nuut ontdekte geengroepe, vir genetiese ingenieursdoeleindes te bepaal. Die navorsingspan poog om dieper in elke stelsel se individuele komponente te delf om hul funksionaliteit en potensiële toepassings vas te stel.

Hierdie deurbraakstudie onthul nie net die groot landskap van CRISPR-diversiteit nie, maar baan ook die weg vir toekomstige vooruitgang in geenredigeringstegnologie. Die potensiële toepassings van hierdie 188 nuut geïdentifiseerde CRISPR-stelsels in presisiegeneeskunde en genetiese ingenieurswese is verbysterend. Soos wetenskaplikes voortgaan om die geheime van hierdie ingewikkelde stelsels te ontrafel, brei die moontlikhede om die verloop van genetika soos ons dit ken, eksponensieel te verander.

Algemene vrae

V: Wat is CRISPR-stelsels?

A: CRISPR-stelsels is kragtige geenredigeringsinstrumente wat afgelei is van 'n verdedigingsmeganisme wat in bakterieë en eenvoudige mikroörganismes voorkom. Hulle bestaan ​​uit Cas-ensieme, wat dikwels na verwys word as "molekulêre skêr", wat mikro-organismes toelaat om DNA te sny en te manipuleer.

V: Hoe is hierdie nuwe CRISPR-stelsels ontdek?

A: Wetenskaplikes het 'n algoritme genaamd FLSHclust gebruik om miljoene genome te ontleed en groepe van CRISPR-stelsels te identifiseer. Hierdie algoritme het soortgelyke voorwerpe wat met CRISPR verband hou doeltreffend gegroepeer, wat die navorsingstydlyn aansienlik verkort het.

V: Hoe verskil hierdie nuut ontdekte CRISPR-stelsels van dié wat ons reeds ken?

A: Die studie het 188 nuwe tipes CRISPR-stelsels ontbloot, wat ons begrip van hul diversiteit uitgebrei het. Sommige van hierdie stelsels toon verbeterde akkuraatheid in DNA-sny, terwyl ander RNA in plaas van DNA teiken.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie nuut ontdekte CRISPR-stelsels?

A: Terwyl verdere navorsing nodig is, hou hierdie nuut geïdentifiseerde stelsels belofte in vir meer presiese en doeltreffende geenredigering. Hulle kan moontlik in verskeie velde gebruik word, insluitend presisiemedisyne en genetiese ingenieurswese.