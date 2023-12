Nuut ontdekte seeberge wat seestrome in die Suidelike Oseaan beïnvloed

Nuut uitgevoerde navorsing het die teenwoordigheid van 'n ketting onderwatervulkane, of seeberge, in die Suidelike Oseaan aan die lig gebring. Hierdie seeberge, wat halfpad tussen Tasmanië en Antarktika geleë is, beïnvloed die seestrome bokant hulle, veral die Antarktiese Sirkumpolêre Stroom. Die hoë pieke van hierdie ondersese vulkane, geleë op 'n diepte van 13,000 XNUMX voet onder die oppervlak, is direk in die pad van die kragtige seestroom geplaas. Volgens wetenskaplikes help die vulkaniese versperring om die ysige temperature van Antarktika te handhaaf deur te verhoed dat warm water die ysige vasteland bereik.

Nietemin het onlangse karteringpogings 'n lekkasie in hierdie versperring geïdentifiseer. Warm water kan nou die kus van Antarktika bereik, wat bydra tot die smelt van ys en die styging in seevlakke. Die navorsingspan hoop dat hierdie nuwe kaarte kan help om die evolusie van hierdie lekkasie te voorspel namate oseane warm word as gevolg van klimaatsverandering en verhoogde smeltwater in die Suidelike Oseaan vloei.

Om data in te samel, het wetenskaplikes oseaanmetings met behulp van die Australiese navorsingsvaartuig "Investigator" ingesamel en NASA se Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satelliet gebruik om die hoogte van die see se oppervlak te ontleed. Die satellietmetings het 'n ketting seeberge binne die opnamegebied onthul, insluitend agt dormante vulkane met pieke so hoog as 4,900 XNUMX voet. Veral vier van hierdie seeberge was voorheen onbekend aan die wetenskap.

Daar word geglo dat hierdie vulkane, wat binne die afgelope 20 miljoen jaar gevorm is, 'n deurslaggewende rol speel in die vorming van seestrome rondom Antarktika. Soos die Antarktiese Sirkumpolêre Stroom seebodemversperrings soos rante of seeberge teëkom, skep dit "wikkelings" in die watervloei, wat lei tot die vorming van werwels of sirkelstrome. Hierdie werwels is noodsaaklik om hitte en koolstof van die boonste oseaan na dieper lae te vervoer, en dien as 'n buffer teen aardverwarming.

Om die diepte en vorm van die seebodem in die Suidelike Oseaan te verstaan ​​is noodsaaklik om die invloed van ondersese berge en valleie op die Antarktiese Sirkumpolêre Stroom te kwantifiseer. Deur hierdie streek meer omvattend te karteer, beoog wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor die omvang van yssmelting in Antarktika en akkurate voorspellings te maak oor die gevolglike styging in seevlakke.