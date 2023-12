Sterrekykers maak gereed: skouspelagtige Tweeling-meteoorstort verlig die lug

Sterrekykers regoor die wêreld is in vir 'n bederf as die jaarlikse Geminid-meteoorreën sy hoogtepunt bereik. Die meteorietreën sal die naghemel op Woensdag 13 Desember en tot in die vroeë oggendure van 14 Desember verblind. Anders as vorige jare, word verwag dat kyktoestande ideaal sal wees, aangesien die maan slegs 'n splinter sal wees, wat voorsiening maak vir 'n donker en helder lug.

Die Geminid-meteoorreën vind plaas wanneer puin van die 3200 Phaethon-asteroïde teen hoë spoed die aarde se atmosfeer binnedring, wat wonderlike ligspore tot gevolg het. Anders as die meeste meteorietreën, wat van komete afkomstig is, is die deeltjies van die Geminide digter en lyk dit of hulle van die sterrebeeld Tweeling uitstraal. Volgens Bill Cooke, die hoof van NASA se Meteoroid Environment Office, is die Geminid-meteore bekend vir hul groenerige tint, wat hulle 'n skouspelagtige gesig maak om te aanskou.

Die piek van die Geminid-meteoorreën sal na verwagting ongeveer 120 meteore per uur produseer, met 'n indrukwekkende spoed van 22 myl per sekonde. Om die beste uitsig oor die meteorietreën te kry, moet sterrekykers in die noordelike halfrond op 9 Desember tussen 10:13 en XNUMX:XNUMX Oostelike tyd vertrek, met die uurlikse aantal meteore wat na verwagting sal toeneem soos die nag vorder.

Benewens die Geminide, bring Desember ook ander hemelse gebeurtenisse wat die moeite werd is om op te let. Op 17 Desember sal die sekelmaan net onder die planeet Saturnus in die suidwestelike lug sigbaar wees gedurende die eerste paar uur ná sononder.

Gryp dus 'n kombers, vind 'n gemaklike plek, en maak gereed vir 'n asemrowende vertoning van verskietende sterre terwyl die Geminid-meteoorreën die naghemel verlig.