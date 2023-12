Robotvragskip sal vanaf Internasionale Ruimtestasie vertrek

'n Robotvragskip sal Vrydag vanaf die Internasionale Ruimtestasie (ISS) vertrek, wat 'n opwindende geleentheid bied om hierdie gebeurtenis te aanskou. Die Northrop Grumman se onbemande Cygnus NG-19-ruimtetuig sal na verwagting om 8:05 vm. EST van die ISS ontdok. Die dekking van hierdie geleentheid kan regstreeks op Space.com of deur NASA Television gekyk word, met die uitsending wat om 7:45 vm. EST begin.

Nadat Cygnus 4.5 maande by die wentelende kompleks deurgebring het, het Cygnus 'n aansienlike hoeveelheid hardeware, voorrade, wetenskaplike eksperimente, kommersiële produkte en ander vrag afgelewer tydens sy aankoms op 4 Augustus. Hierdie sending, genoem ter ere van NASA-ruimtevaarder Laurel Clark wat tragies omgekom het in die Columbia-ruimtependeltuig-ramp in 2003, was die 19de kommersiële hervoorsieningsending van Northrop Grumman. Dit was veral ook die finale lansering van die Antares-vuurpyl met behulp van 'n eerste fase wat in die Oekraïne gebou is.

Tans gekoppel aan die U.S. Unity-module op die ISS, sal Cygnus losgemaak word met behulp van die robotiese Canadarm2, wat deur vlugbeheerders op die grond bestuur word. NASA-ruimtevaarder Loral O'Hara sal toesig hou oor die ruimtetuig se stelsels tydens sy vertrek vanaf die ruimtestasie.

Alhoewel die presiese datum van die terugkeer na die aarde nie bekend gemaak is nie, word verwag dat Cygnus sekondêre loonvrag-operasies sal uitvoer voordat opdrag gegee word om vroeg in Januarie in die aarde se atmosfeer te duik. Op daardie stadium sal die vragskip saam met enige oorblywende rommel aan boord verbrand.

Dit is opmerklik dat hoewel Cygnus nie wetenskap soos SpaceX se Dragon-kapsule kan terugbring na die aarde nie, dit dien as 'n belangrike komponent in die vervoer van voorrade en toerusting na en van die ISS. Die Dragon-kapsule is spesifiek ontwerp om hertoetrede tot die Aarde se atmosfeer te oorleef en veilig in die see te spat, wat die herwinning van wetenskaplike eksperimente vir verdere ontleding moontlik maak.