NASA se Voyager 1 ondervind kommunikasieprobleme in die buitenste ruimte

NASA se Voyager 1-ruimtetuig is tans besig met 'n kommunikasie-onderbreking wat veroorsaak word deur 'n rekenaarfout. Die verouderingsondersoek, nou 46 jaar oud, verken ongekarteerde kosmiese grondgebied op 'n afstand van ongeveer 24 miljard kilometer van die aarde af. Ingenieurs werk daaraan om die probleem op te los en kommunikasie met die sendingspan te herstel.

Voyager 1 en sy tweeling, Voyager 2, is die enigste ruimtetuig wat ooit buite die heliosfeer, die son se magnetiese borrel, opereer het. Oorspronklik ontwerp vir 'n vyf jaar lange missie, het albei sondes verwagtinge oortref en waardevolle insigte oor ons sonnestelsel en verder verskaf. Ten spyte van hul merkwaardige lang lewe, was die Voyager-missies nie sonder uitdagings nie.

Die fout in Voyager 1 se vlugdatastelsel is die eerste keer op 14 November opgemerk toe die telekommunikasie-eenheid ’n herhalende patroon van ene en nulle begin stuur het. Terwyl die ruimtetuig nog opdragte kan ontvang, word geen wetenskap- of ingenieursdata na die aarde teruggestuur nie. Die Voyager-span het probeer om die stelsel te herbegin, maar geen bruikbare data is nog ontvang nie.

NASA-ingenieurs ondersoek die oorsaak van die fout en dit kan weke neem om die volgende stappe te bepaal. Hierdie probleem is apart van vorige foute wat deur die ruimtetuig ervaar is, en die span raadpleeg oorspronklike handleidings van dekades gelede om hierdie onvoorsiene uitdagings te navigeer.

Intussen gaan die Voyager-span voort om krag te bespaar deur instrumente op die verouderde sondes af te skakel. Die hoofdoel van die sending is om data in te samel oor hoe deeltjies en magnetiese velde verander soos die probes verder weg van die heliosfeer beweeg. Terwyl die herstel van kommunikasie 'n prioriteit is, maak die missies se lang duur dit waardevol selfs met onvolledige data.

Terwyl die Voyager-sondersoeke verwagtinge trotseer en voortgaan met hul historiese missies, verwag die ingenieurspan dat meer probleme sal opduik. Ten spyte van die uitdagings, was die Voyager-missies baanbrekend, het alle ander ruimtetuie oortref en waardevolle insigte in die geheimenisse van die kosmos verskaf.