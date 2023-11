Mars: Ontdek die bevrore koolstofdioksied "sneeuval" op ons stowwerige buurman

NASA se onlangse vrystelling van panoramiese beelde van Mars het wetenskaplikes 'n boeiende blik op ons buurplaneet gegee. Anders as die aarde se sneeuval, ervaar Mars 'n unieke verskynsel – bevrore koolstofdioksied wat soos sneeu lyk. Hierdie baanbrekende ontdekking bied nuwe insigte in die Mars-atmosfeer, wat die verbeelding van ruimte-entoesiaste boei.

Gevang deur die Thermal Emission Imaging System (THEMIS)-kamera op 9 Mei, vertoon hierdie beelde die Mars-landskap onder lae wolke en stof. Een merkwaardige aspek van die versameling is 'n vals kleur saamgestelde prentjie, wat infrarooi data van drie kanale kombineer. Hierdie samestelling beklemtoon die teenwoordigheid van gaar water-yswolke en stof in die Mars-atmosfeer, wat 'n aanskoulike en asemrowende uitsig oor Mars bied.

Boonop onthul die beelde verskeie belangrike streke van Mars, insluitend die ontsagwekkende Oostelike Hellas-kom. Oud en kolossaal, hierdie impakbekken strek oor meer as 1,000 XNUMX myl, wat dit die grootste een op die Rooi Planeet maak. Binne sy groot uitgestrektheid lê kraters, kenmerkende kenmerke en delikate wolke, alles elegant vasgevang in swart en wit.

Interessant genoeg is hierdie beelde meer as net die Mars-oppervlak; hulle sluit ook Mars se twee mane in, waarvan een Foto's is. Gefotografeer in 'n reeks betowerende geanimeerde beelde, verbeter hierdie maan ons begrip van die komplekse hemelse dinamika wat Mars insluit.

Die skep van hierdie unieke visuele ervaring het egter sy eie stel uitdagings gepaard. Die vaste kamera op die 2001 Mars Odyssey-wentelbaan wys gewoonlik afwaarts op die Mars-oppervlak. Om hierdie beperking te oorkom, het wetenskaplikes die hele wentelbaan vernuftig met byna 90 grade gedraai, wat 'n syaansig van die horison moontlik gemaak het. Hierdie aanpassing het noukeurige aandag geverg om te verseker dat die sonpanele aangedryf bly en die toerusting onbeskadig. Alhoewel dit tydelik kommunikasie tussen die span en die ruimtetuig belemmer het, het die suksesvolle aanpassing 'n historiese versameling beelde opgelewer.

Terwyl ons die 22-jarige reis van die Odyssey-sending vier, gaan ons voort om ons te verwonder oor die rykdom van kennis wat oor Mars ingesamel is. NASA se onwrikbare verbintenis tot eksplorasie het ons begrip van die Rooi Planeet verander, en bied 'n venster na die uitheemse landskappe en weerpatrone wat Mars 'n bron van eindelose fassinasie maak.

Vrae & Antwoorde

1. Wat veroorsaak die "sneeuval" op Mars?

Die "sneeuval" op Mars is nie water-gebaseer nie, maar koolstofdioksied-gebaseer. Bevrore koolstofdioksied, bekend as droë ys, vorm atmosferiese wolke wat soos sneeu lyk, wat 'n unieke visuele skouspel op die Rooi Planeet skep.

2. Hoe is die panoramiese beelde vasgelê?

Die panoramiese beelde van Mars is vasgevang deur NASA se Thermal Emission Imaging System (THEMIS) kamera op die 2001 Mars Odyssey wentelbaan. Die kamera is met ongeveer 90 grade gedraai om 'n nuwe perspektief van die Mars-horison te verskaf. Hierdie aanpassing het wetenskaplikes in staat gestel om 'n syaansig van die landskap vas te vang, wat 'n merkwaardige versameling beelde tot gevolg gehad het.

3. Wat is die betekenis van die Oostelike Hellas-kom?

Die Oostelike Hellas-kom op Mars is die grootste antieke impakbekken, wat meer as 1,000 XNUMX myl breed strek. Dit bevat kraters, unieke kenmerke en wolke wat waardevolle insigte in die geologiese geskiedenis en atmosferiese dinamika van die Rooi Planeet bied.