Wetenskaplikes ontbloot die raaisel agter "Superflares"

Wetenskaplikes het 'n deurbraak gemaak in die begrip van die fisika agter massiewe en gewelddadige "supervlamme" wat van sterre duisende kere helderder as die son uitgaan. Hierdie supervlamme is waargeneem deur NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) en die nou ontbinde Kepler-ruimteteleskope. Terwyl ons son ook sonvlamme produseer, bleek hulle in vergelyking met die omvang en intensiteit van hierdie supervlamme.

Die span navorsers, onder leiding van die nadoktorale navorser Kai Yang en medeprofessor Xudong Sun van die Universiteit van Hawaii Instituut vir Sterrekunde, het sonvlam gebruik as 'n proxy vir supervlamme om hierdie uitbarstings van plasma te modelleer. Deur dit wat hulle oor die son geleer het op koeler sterre toe te pas, kon die wetenskaplikes die fisika identifiseer wat hierdie supervlamme aandryf.

Een interessante kenmerk wat in sommige sterre met supervlamme waargeneem word, is 'n eienaardige "bult" in die gepaardgaande ligkurwe. Hierdie "piekbult" lyk soos 'n verskynsel wat in ons son gesien word, bekend as "sonkrag-laatfase-fakkels", waar 'n aanvanklike uitbarsting van lig gevolg word deur 'n meer geleidelike hoogtepunt van die lig. Die navorsers het gewonder of hierdie laatfase helderheidverbeterings in verre sterre veroorsaak kan word deur massiewe sterlusse soortgelyk aan die son se koronale lusse.

Om hierdie teorie te toets, het die span rekenaarsimulasies uitgevoer van vloeistowwe wat koronale lusse naboots, wat die lengte van hierdie lusse en die magnetiese energie agter hulle vergroot. Die simulasies het aan die lig gebring dat groter opvlamenergieë die digtheid van hierdie lusse op helderder sterre sou verhoog, wat digte sterlusse sou toelaat om by te dra tot die vrystelling van sigbare lig. Verder het die simulasies getoon dat die lusse 'n duidelike sekondêre emissiepiek sou produseer, wat die waarnemings wat deur TESS en Kepler gemaak is, weerspieël.

Die span het ook gevind dat die laat-tyd "bult" opvlam van lig in verafgeleë sterre toegeskryf kan word aan superwarm plasma by die hoogste punte van koronale lusse wat afkoel en terugval na die ster as gloeiende materiaal. Hierdie proses sou lei tot verhitting van die ster se atmosfeer.

Die navorsers se bevindinge is op 6 Desember in The Astrophysical Journal gepubliseer. Hierdie deurbraak werp lig op die fisika onderliggend aan superflare en verskaf waardevolle insigte in die gedrag van sterre wat duisende kere helderder as ons son is.