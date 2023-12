Queen's University Studente voer baanbrekende ruimte-eksperiment uit

Opsomming: 'n Span studente van Queen's University is deur NASA gekies om 'n baanbreker-wetenskapeksperiment op die Internasionale Ruimtestasie uit te voer. Die eksperiment, gelei deur die derdejaar gesondheidswetenskappestudent Cole Munro, sal die impak van mikroswaartekrag op plantproteïene en hul potensiaal om die doeltreffendheid van antibiotika te verbeter, ondersoek. Terwyl die studente nie self na die ruimte reis nie, sal die eksperiment deur ruimtevaarders op die ruimtestasie uitgevoer word. Sodra die nodige toerusting by die ISS afgelewer is, sal die lansering na verwagting in die laat lente plaasvind. Na die voltooiing van die eksperiment sal die span die monsters terug op Aarde ontleed. Hierdie baanbrekende navorsing kan bydra tot die verbetering van lewe buite ons atmosfeer, aangesien ruimtereise steeds gewild raak.

In 'n baanbrekende ontwikkeling is 'n span talentvolle studente van Queen's University deur NASA gekies om 'n buitengewone wetenskaplike eksperiment aan boord van die Internasionale Ruimtestasie uit te voer. Die groep se voorstel, wat twee ander finaliste oortref het, het uitgestaan ​​vir sy innoverende benadering en potensiële impak.

Onder leiding van Cole Munro, 'n toegewyde derdejaar gesondheidswetenskappestudent, is die eksperiment daarop gemik om die uitwerking van mikroswaartekrag op plantproteïene te ondersoek. Hierdie navorsing sal lig werp op die vermoë van hierdie proteïene, bekend as lektiene, om die doeltreffendheid van antibiotika in beide aardse en ruimte-omgewings te verbeter. Deur te verstaan ​​hoe lektiene teen bakterieë in die ruimte veg, kan wetenskaplikes strategieë ontwikkel om ruimtevaarders gesond te hou tydens hul missies.

Alhoewel die Queen's University-studente nie persoonlik die wonders van die ruimte sal ervaar nie, sal hul eksperiment deur ruimtevaarders aan boord van die Internasionale Ruimtestasie uitgevoer word. Die nodige toerusting vir die eksperiment sal na verwagting in die laat lente gelanseer word op 'n vragvlug wat vir die ruimtestasie gerig is. Sodra hulle in die ruimte is, sal die ruimtevaarders die eksperiment uitvoer en monsters insamel vir verdere ontleding.

Na voltooiing sal die monsters teruggebring word na die aarde vir noukeurige ondersoek in die Discovery Labs, onder leiding van Diane Tomalty, 'n mede-instrukteur vir die kursus. Hierdie intensiewe ontleding sal wetenskaplikes help om belangrike insigte te ontsluit in die gedrag van plantproteïene in mikroswaartekrag, wat moontlik bydra tot vooruitgang in globale gesondheidsorg binne en buite ons planeet.

Namate ruimtereise al hoe meer algemeen word, nie net vir wetenskaplike doeleindes nie, maar ook vir ontspanningsaktiwiteite, hou eksperimente soos hierdie merkwaardige belofte in vir die verbetering van die lewenskwaliteit buite ons planeet se atmosfeer. Die Queen's University-studente se baanbrekersnavorsing is 'n opwindende stap in die rigting van die ontrafeling van die raaisels van die ruimte en die vind van innoverende oplossings vir die uitdagings van langdurige ruimtereise.