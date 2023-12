Wetenskaplikes ontdek potensieel lewensondersteunende bestanddele op Saturnus se maan

Wetenskaplikes het onlangs ’n baanbrekende ontdekking gemaak op een van Saturnus se mane, Enceladus, wat aansienlike implikasies kan hê vir die moontlikheid van lewe buite die Aarde. Navorsers het waterstofsianied, 'n dodelike gas op Aarde, onder die molekules wat deur Enceladus vrygestel word, opgespoor. In plaas daarvan om as 'n bedreiging beskou te word, glo wetenskaplikes egter dat waterstofsianied 'n deurslaggewende rol in die skepping van die boustene van lewe gespeel het.

Die teenwoordigheid van waterstofsianied is veral interessant omdat dit beskou word as die "beginpunt vir die meeste teorieë oor die oorsprong van lewe", volgens Jonah Peter, 'n biofisika-gegradueerde student aan Harvard. Dit is bekend dat hierdie gas veelsydig is in prebiotiese chemie en is vergelyk met 'n Switserse weermagmes vanweë die rol daarvan om chemiese reaksies wat nodig is vir lewe te laat ontstaan.

Enceladus, met sy ondergrondse oseaan, is lank reeds beskou as een van die mees belowende kandidate om buiteaardse lewe binne ons sonnestelsel te huisves. Hierdie onlangse ontdekking deur mnr. Peter en sy medewerkers, Tom Nordheim en Kevin Hand van NASA se Jet Propulsion Laboratory, verhoog die potensiaal vir lewe op hierdie ysige maan verder.

Benewens waterstofsianied het die navorsers organiese molekules soos asetileen, propeen en etaan gevind. Hierdie verbindings het die potensiaal om chemiese reaksies aan te wakker wat energie kan verskaf vir enige mikroörganismes wat in Enceladus se oseaan woon. Die teenwoordigheid van 'n alkohol-agtige metanol is ook opgespoor, hoewel die navorsers nie in staat was om definitief te identifiseer watter alkohol dit is nie.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe weë om die moontlikheid van lewe anderkant die aarde te ondersoek. Deur die oseane van Enceladus te verken en die chemiese samestelling daarvan te ontleed, kan waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong van lewe en die potensiaal vir bewoonbare omgewings elders in die heelal. Soos wetenskaplikes voortgaan om die geheimenisse van Saturnus se maan te ontrafel, word die vooruitsigte vir die ontdekking van buiteaardse lewe al hoe meer optimisties.