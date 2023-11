Ses planete gevind dans in perfekte harmonie

Wetenskaplikes het 'n merkwaardige ontdekking gemaak van ses planete wat in 'n gesinchroniseerde dans om hul ster betrokke raak. Hierdie bevinding stel intrige vrae oor die bewegingspatrone in ons eie sonnestelsel. Hierdie planete, wat in die Coma Berenices-konstellasie geleë is, ongeveer 100 ligjare van die Aarde af, wentel om 'n ster effens kleiner as ons Son.

Anders as die planete in ons sonnestelsel, vertoon hierdie nuutgevonde hemelliggame duidelike kenmerke en beweeg in harmonie. Elke planeet se wentelbaanduur is ingewikkeld aan die wentelbaan van die daaropvolgende planeet verbind deur 'n presiese verhouding. Die navorsers verwys na hierdie ingewikkelde rangskikking as resonansie. Verbasend genoeg het hierdie planetêre konfigurasie vir biljoene jare geduur.

Dr. Rafael Luque, 'n mede-outeur van die navorsing van die Universiteit van Chicago, verduidelik dat resonansie 'n algemene verskynsel in planetêre stelsels behoort te wees. Soos planete vorm en gravitasiekragte in die spel kom, val hulle natuurlik in resonante patrone. Sulke uitgebreide resonansie, wat ses planete behels, is egter 'n rariteit. Tans vertoon slegs sowat 1% van waargenome planetêre stelsels resonansie, en selfs minder toon die kompleksiteit van gekoördineerde beweging wat deur hierdie nuutgevonde planete vertoon word.

Die rede vir hierdie skaarsheid lê volgens die navorsers in gebeure wat die bane van planetêre stelsels soos ons eie ontwrig. Jupiter en Saturnus se vorming of meteoriet impakte kan planeetbewegings verwring. Hierdie steurings verhoed dikwels dat resonansie posvat.

Hierdie interstellêre dansers wentel om hul ster in die nabyheid en ondervind versengende temperature wat wissel van 170 °C tot 650 °C. Met deursnee twee tot drie keer dié van die Aarde, maar kleiner as Neptunus, word hulle as "sub-Neptunes" geklassifiseer. Alhoewel die samestelling van hierdie planete 'n raaisel bly, vermoed wetenskaplikes dat hulle 'n soliede kern van rots, ys of selfs yster besit wat deur waterstof en helium omhul is.

Deur hierdie ses sub-Neptunes te bestudeer, is sterrekundiges 'n unieke geleentheid gebied om die faktore te ondersoek wat bydra tot die diversiteit van planete. Anders as ander planetêre stelsels, bied hierdie stelsel 'n beheerde omgewing, wat navorsers in staat stel om te verken hoekom en hoe planete verskil in terme van grootte, temperatuur en massa.

Die ontdekking van die gesinchroniseerde orbitale dans is moontlik gemaak deur die Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) wat deur NASA bedryf word, wat dalings in helderheid opgespoor het wat aandui dat planete voor die ster verbygaan. Bykomende data van die Europese Ruimte-agentskap se Characterizing Exoplanet Satellite (CHEOPS) het die presiese verhoudings van die planete se wentelbane bevestig.

Hierdie baanbrekende studie maak 'n magdom nuwe moontlikhede oop vir die verkenning van die geheimenisse van planetêre stelsels buite ons eie. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature, sal na verwagting ons begrip van planetêre dinamika verander en lig werp op die oorsprong en evolusie van planetêre stelsels regdeur die heelal.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat beteken dit vir planete om in resonansie te beweeg?

Resonansie verwys na 'n ingewikkelde verhouding tussen die wentelperiodes van verskeie planete binne 'n stelsel. In hierdie geval is die tyd wat dit neem vir een planeet om om die ster te wentel, met 'n netjiese verhouding verband hou met die wentelduur van die volgende planeet. Hierdie resonansie dui op 'n gesinchroniseerde dansagtige beweging tussen die planete.

2. Waarom toon slegs 1% van waargenome planetêre stelsels resonansie?

Die meeste planetêre stelsels ervaar ontwrigtende gebeure, soos die vorming van massiewe planete of impakte deur meteoriete. Hierdie steurings kan afwykings in die planete se wentelbane veroorsaak, wat verhoed dat resonansie vorm en voortduur.

3. Wat is “sub-Neptunes”?

"Sub-Neptunes" is 'n klassifikasie van eksoplanete wat twee tot drie keer die deursnee van die Aarde het, maar kleiner as Neptunus. Hulle word gekenmerk deur hul klein grootte en samestelling, wat tussen dié van Aarde en Neptunus val.

4. Hoe is hierdie planete ontdek?

Die ontdekking van hierdie gesinchroniseerde planete is moontlik gemaak deur NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Die satelliet het periodieke dalings in die helderheid van 'n ster opgespoor, wat die deurgang van planete voor hom aandui. Verdere waarnemings met behulp van die Europese Ruimte-agentskap se Characterizing Exoplanet Satellite (CHEOPS) het die verhoudings van die planete se wentelbane bevestig.