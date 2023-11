Ondersoek die invloed van swaartekrag op mikrobiese groei in die ruimte

In 'n baanbrekende navorsingspoging werk fakulteitslede van die Oregon State University College of Engineering, Dorthe Wildenschild en Tala Navab-Daneshmand, saam met NASA aan 'n National Science Foundation-projek wat delf na die impak van swaartekrag op mikrobiese groei. Hierdie innoverende studie behels die stuur van monsters na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) om die vorming van biofilms in gedeeltelik en wisselend waterversadigde poreuse media te ondersoek.

Biofilms is groepe mikroörganismes wat aan oppervlaktes kleef, en hul vorming speel 'n deurslaggewende rol op verskeie terreine, insluitend grondwaterremediëring, waterbehandeling, landbou en mediese toestelle. Deur te verstaan ​​hoe biofilms ontwikkel in omgewings met nie-eenvormige waterverspreiding, kan wetenskaplikes tegnieke verbeter om biofilmverwante kwessies op Aarde aan te spreek.

Verder hou hierdie navorsingsprojek beduidende implikasies in vir die verkenning van die ruimte en die welstand van ruimtevaarders tydens bemande ruimtevlugte. Insigte oor hoe mikroswaartekrag biofilmgedrag beïnvloed, kan ingenieurs help om meer effektiewe stelsels te ontwerp en by te dra tot die handhawing van bemanning se gesondheid in die ruimte.

Wildenschild en Navab-Daneshmand berei voor om in die nabye toekoms monsters van OSU na die ISS te stuur. Deur ruimtevaarders te betrek by lewendige gekommunikeerde werk op die monsters tydens STEM-uitreikgeleenthede by Oregon State, hoop hulle om die publiek te betrek en toekomstige wetenskaplikes te inspireer. Uitgebreide voorbereidings en gedetailleerde protokolle sal die sukses van hierdie meerjarige poging verseker.

Die projek het ten doel om die wisselwerking tussen kapillêre en gravitasiekragte in mikrobiese groei te ondersoek. Kapillariteit, aangedryf deur oppervlakspanning, speel 'n deurslaggewende rol in vloeistofbeweging in nou ruimtes. Deur die effek van swaartekrag in die mikroswaartekrag-omgewing van die ruimte uit te skakel, kan wetenskaplikes bestudeer hoe kapillariteit en swaartekrag interaksie het om die vorming en argitektuur van biofilms binne poreuse materiale te beïnvloed.

Deur noukeurige beheer van viskositeit, 'n vergelyking van groeipatrone op Aarde en in mikroswaartekrag, en die gebruik van mikroCT-skanderings by terugkeer na die Aarde, poog navorsers om 'n omvattende begrip te verkry van die rol van swaartekrag en kapillariteit in biofilm-ontwikkeling. Die driedimensionele aansigte wat deur die skanderings verskaf word, sal ingewikkelde besonderhede openbaar, wat ons kennis verdiep van hoe hierdie kragte biofilmvorming vorm.

Vrae:

V: Wat is 'n biofilm?

A: 'n Biofilm is 'n groep mikroörganismes wat aan oppervlaktes kleef.

V: Hoe kan hierdie navorsing ons op Aarde bevoordeel?

A: Om biofilmvorming te verstaan ​​kan toepassings hê in grondwaterremediëring, waterbehandeling, landbou en die voorkoming van biofilmverwante kwessies in mediese toestelle.

V: Waarom bestudeer mikrobiese groei in die ruimte?

A: Insigte in veranderde mikrobiese gedrag in mikroswaartekrag kan help om gemanipuleerde stelsels te verbeter en bemanning se gesondheid te handhaaf tydens ruimtevlugte.

V: Wanneer sal die OSU-monsters na die ISS gestuur word?

A: Die OSU-monsters sal na verwagting in die laat somer 2025 na die ISS gestuur word.

V: Hoe sal die navorsingsprojek ruimtevaarders betrek?

A: Ruimtevaarders sal regstreekse gekommunikeerde werk op die monsters doen tydens STEM-uitreikgeleenthede by Oregon State.