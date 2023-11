Odyssey se asemrowende beelde bied 'n ongekende uitsig op Mars

NASA se 2001 Mars Odyssey-wentelbaan het 'n merkwaardige mylpaal in sy voortgesette missie bereik, wat sy 22-jarige reis van verkenning op die rooi planeet beklemtoon. In 'n onlangse prestasie het die ruimtetuig 'n reeks panoramiese beelde vasgelê wat 'n asemrowende perspektief van Mars bied.

Met die hulp van die Thermal Emission Imaging System (THEMIS) het Jonathon Hill van die Arizona State University, die operasionele hoof vir Odyssey se kamera, verstommende beeldmateriaal vervaardig wat 'n unieke uitsig oor Mars bied. Anders as enige vorige ruimtetuig, vertoon hierdie beelde die Mars-landskap vanaf 'n buitengewone uitkykpunt.

Om hierdie uitgebreide uitsig vas te vang, het NASA se Jet Propulsion Laboratory en Lockheed Martin Space beduidende uitdagings in die gesig gestaar. In die loop van drie maande het ingenieurs die waarnemings noukeurig beplan. Normaalweg wys die THEMIS-kamera afwaarts en karteer die samestelling en temperatuurveranderinge op Mars se oppervlak. Om die verlangde uitsig te verkry, moes die hele ruimtetuig egter fyn byna 90 grade gedraai word, wat presiese berekeninge vereis het om optimale sonligblootstelling vir die sonpanele te handhaaf, terwyl sensitiewe toerusting teen oorverhitting beskerm word. Hierdie maneuver het kommunikasie met die Aarde tydelik onderbreek, wat kompleksiteit tot die operasie toegevoeg het.

Hierdie nuwe perspektief het wetenskaplikes in staat gestel om Mars se atmosfeer in meer besonderhede waar te neem. Jeffrey Plaut, Odyssey se projekwetenskaplike by JPL, het dit beskryf as om na 'n deursnee of 'n sny deur die atmosfeer te kyk. Deur die hoek en beligtingstoestande te verander, het die sending ook beelde van Phobos, een van Mars se mane, vasgelê, wat waardevolle data by die bestaande versameling gevoeg het.

Die implikasies van hierdie prestasies strek verder as Odyssey se missie. Die Mars Moon eXplorer (MMX)-sending, 'n samewerking tussen NASA en JAXA, het ten doel om monsters van Mars se mane, insluitend Phobos, terug te gee. Die kennis wat uit Odyssey se waarnemings verkry is, sal uiters waardevol wees vir MMX se toekomstige verkennings.

Odyssey se jongste prestasie is 'n belangrike mylpaal in Mars-verkenning. Die ongekende sienings van die Mars-horison en die waardevolle data wat ingesamel is, sal ongetwyfeld ons begrip van die rooi planeet en sy mane vorm, wat gevolglik toekomstige missies en wetenskaplike ontdekkings sal beïnvloed.

