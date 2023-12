Voyager 1 sukkel met kommunikasiekwessies

Opsomming: NASA se Voyager 1-ruimtetuig, wat in 1977 gelanseer is en tans meer as 15 miljard myl van die aarde af is, ondervind kommunikasieprobleme as gevolg van 'n rekenaarfout. Ingenieurs werk daaraan om die probleem op te los deur na dekades oue handleidings te verwys. Voyager 1 en sy susterskip, Voyager 2, is al langer aktief as enige ander ruimtetuig in die geskiedenis, wat unieke uitdagings vir die sendingspan bied.

NASA het Dinsdag aangekondig dat Voyager 1, die ikoniese ruimtesonde, probleme ondervind om wetenskaplike en ingenieursdata na die aarde terug te stuur. Die probleem lê by een van die ruimtetuig se drie aan boord rekenaars, wat 'n onderbreking in kommunikasie veroorsaak. Ingenieurs het ou handleidings van die tyd van Voyager 1 se bekendstelling geraadpleeg om 'n oplossing vir die 46-jarige missie se huidige penarie te vind.

Die vlugdatastelsel (FDS) van Voyager 1 samel data van sy instrumente in en monitor die ruimtetuig se gesondheid. Hierdie inligting word gekombineer en na die Aarde oorgedra deur die telemetriemodulasie-eenheid (TMU). Die FDS en TMU ondervind egter tans kommunikasieprobleme, wat lei tot die oordrag van herhalende binêre kodedata.

NASA het probeer om die FDS te herbegin om die probleem op te los, maar dit het nie die ruimtetuig se vermoë herstel om bruikbare data te stuur nie. Gevolglik tref die sendingspan ekstra voorsorgmaatreëls om onbedoelde gevolge te vermy wanneer bevele na Voyager 1 gestuur word.

Die verre ligging van Voyager 1 dra by tot die uitdaging, aangesien dit ongeveer 22.5 uur neem vir bevele om die ruimtetuig te bereik en vir die span om 'n reaksie te ontvang. Hierdie vertraging beteken dat dit tot 45 uur kan neem om te bepaal of 'n opdrag effektief was.

Ten spyte van hierdie kommunikasie-terugslae, bly Voyager 1 NASA se langste werkende missie en het merkwaardige mylpale bereik. Dit het in 2012 die interstellêre ruimte binnegegaan en die eerste mensgemaakte voorwerp geword om dit te doen, en het verder van die aarde af gereis as enige ander ruimtetuig.

Die toewyding van die NASA-span en hul vertroue op historiese dokumentasie beklemtoon die veerkragtigheid van Voyager 1, 'n bewys van menslike vernuf en die blywende gees van eksplorasie in die lig van tegnologiese uitdagings.