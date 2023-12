NASA se NEOWISE staar dreigende ondergang in die gesig as gevolg van sonaktiwiteit

By

NASA se NEOWISE, die asteroïde en komeet-jag infrarooi ruimteteleskoop, het 'n dekade vol prestasies gehad sedert sy heraktiveerde sending in 2013 begin het. Sy indrukwekkende lopie nader egter nou sy einde, want dit word die slagoffer van die uitwerking van sonaktiwiteit.

Sonmaksimum, 'n tydperk wanneer die son elke 11 jaar verhoogde aktiwiteit ervaar, veroorsaak dat NEOWISE uit 'n wentelbaan val. Soos die son die aarde se atmosfeer verhit, skep atmosferiese gasse sleur op satelliete, wat hulle vertraag. Met sonmaksimum wat nader kom, kan NEOWISE nie meer sy wentelbaan bo ons atmosfeer handhaaf nie en spiraal terug na die Aarde.

Hierdie tweede lewe van NEOWISE het in 2010 begin toe dit 'n ander missie, die Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), wat in 2009 van stapel gestuur is, herbegin het. Data van WISE en NEOWISE het grootliks bygedra tot die studie van verre sterrestelsels, koel sterre, komete , en naby-aarde asteroïdes.

Alhoewel NEOWISE nie meer die heelal se koudste voorwerpe sonder kryogeniese koelmiddel kan waarneem nie, speel dit steeds 'n deurslaggewende rol om planetêre verdedigingspogings te help deur naby-Aarde asteroïdes en komete te ondersoek en te bestudeer. Die sending het sterrekundiges nie net gehelp om hierdie voorwerpe op te spoor nie, maar het ook waardevolle data verskaf oor hul groottes, reflektiwiteit en samestelling.

Alhoewel die naderende einde van NEOWISE ongelukkig is, sal die nalatenskap daarvan oorgedra word deur NASA se komende NEO Surveyor-sending. Geskeduleer vir bekendstelling in 2027, sal NEO Surveyor voortbou op NEOWISE se prestasies deur donker asteroïdes, komete met lae reflektiwiteit en voorwerpe wat die aarde vanuit die son se rigting nader te soek. Dit sal ook soek na Aarde Trojans, asteroïdes wat ons planeet se wentelbaan lei of volg.

Soos NEOWISE voortgaan met sy afdaling na die aarde, sal sy bydrae tot die veld van planetêre verdediging en ruimteverkenning onthou en gevier word.