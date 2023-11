Nuwe datum vasgestel vir NASA se naaldekokersending na Saturnus se maan Titan

By

NASA het onlangs 'n nuwe bekendstellingsdatum aangekondig vir sy hoogs verwagte Dragonfly-sending na Saturnus se maan Titan. Die sending, wat aanvanklik vir 'n 2026-bekendstelling beplan is, het verskeie vertragings ondervind en is nou geskeduleer om in Julie 2028 op te styg. Die besluit om die sending uit te stel word gedryf deur begrotingsonsekerheid binne die agentskap.

Ten spyte van die terugslae, het die Dragonfly-missie suksesvol sleutelontwerpbeoordelings geslaag, wat die uitvoerbaarheid en potensiaal daarvan vir baanbrekende ontdekkings demonstreer. Die projek het ten doel om die omgewing van Titan te bestudeer en die potensiaal daarvan om lewe te ondersteun, te evalueer. Deur 'n rotorcraft-lander te gebruik, sal Dragonfly in staat wees om die maan se unieke kenmerke te verken en waardevolle insigte oor sy bewoonbaarheid te ontbloot.

Die vertraging in die sending is hoofsaaklik te wyte aan onsekerhede rondom die befondsing vir NASA se afdeling vir planetêre wetenskap. Die agentskap se 2024-begrotingsversoek vir planetêre wetenskap staan ​​op $3.38 miljard, maar voorgestelde toekennings in Huis- en Senaatwetsontwerpe dui op moontlike vermindering wat Dragonfly en ander missies kan beïnvloed.

Lori Glaze, direkteur van NASA se afdeling vir planetêre wetenskap, het tydens 'n onlangse vergadering kommer uitgespreek oor die bevestiging van missies sonder 'n duidelike begrotingsvooruitsig. Met die koste van die missie wat aanvanklike verwagtinge oorskry, word daar bespiegel oor die herklassifikasie van Dragonfly as 'n vlagskipmissie, 'n kategorie wat gereserveer is vir NASA se mees komplekse en duurste projekte.

Ten spyte van die finansiële uitdagings het die Dragonfly-span aansienlike vordering gemaak. Die missie het sy voorlopige ontwerpoorsig suksesvol geslaag en is gemagtig om vorentoe te beweeg met die finale ontwerp- en vervaardigingsfase in 2024. Formele bevestiging van die missie, insluitend die totale koste en skedule, sal egter tot middel 2024 uitgestel word hangende die vrystelling van die 2025 President se begrotingsversoek.

Die Dragonfly-sending verteenwoordig 'n unieke geleentheid om Titan se omgewing te verken en ons begrip van planetêre bewoonbaarheid uit te brei. Dit sal die eerste keer wees dat 'n rotortuig-lander vir planetêre verkenning gebruik word, wat dit 'n baanbreker-poging in ruimteverkenning maak.

FAQ

V: Wat is die doel van die Dragonfly-sending?

A: Die Naaldekoker-sending het ten doel om die omgewing van Saturnus se maan Titan te bestudeer en die potensiaal daarvan om lewe te ondersteun, te ondersoek.

V: Waarom is die sending vertraag?

A: Die vertraging in die sending is te wyte aan begrotingsonsekerheid binne NASA se afdeling vir planetêre wetenskap.

V: Wat is 'n rotorcraft-lander?

A: 'n Rotortuig-lander is 'n ruimtetuig wat die vermoëns van 'n rotortuig (soos 'n helikopter) en 'n lander kombineer om planetêre oppervlaktes te verken.

V: Wanneer sal die Dragonfly-sending begin?

A: Die Dragonfly-sending is tans geskeduleer om in Julie 2028 bekend te stel.

V: As watter kategorie kan Naaldekoker herklassifiseer word?

A: Daar word bespiegel dat Dragonfly as 'n vlagskipmissie herklassifiseer kan word, wat NASA se mees komplekse en duurste projekte insluit.