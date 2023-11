NASA se atmosferiese golwe-eksperiment (AWE) begin bedrywighede op die Internasionale Ruimtestasie

NASA se Atmospheric Waves Experiment (AWE) is suksesvol op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geïnstalleer met behulp van die Canadarm2 robotarm, wat die begin van sy operasionele fase merk. AWE se primêre doelwit is om atmosferiese swaartekraggolwe en hul impak op ruimteweer te ontleed, met 'n spesifieke fokus op satellietkommunikasie. Hierdie missie sal waardevolle data verskaf wat wetenskaplikes sal help om die fisika en kenmerke van hierdie atmosferiese golwe en hul invloed op die ionosfeer te verstaan.

Deur atmosferiese swaartekraggolwe, wat deur weerversteurings soos donderstorms of orkane gevorm word, te bestudeer, poog AWE om hul grootte, energie en momentum te bepaal. Hierdie belangrike inligting sal wetenskaplikes in staat stel om die verband tussen aardse weer en ruimteweer te ondersoek, wat moontlik kan lei tot verbeterings in satellietkommunikasie en opsporing in 'n wentelbaan.

AWE is toegerus met vier kameras wat beelde sal vasvang van atmosferiese swaartekraggolwe wat met ruimteweer in wisselwerking tree. Vanaf sy unieke uitkykpunt op die ISS sal AWE se waarnemings waardevolle insigte in die ingewikkelde dinamika van die aarde se atmosfeer verskaf. Die missie is 'n belangrike stap vorentoe in NASA se heliofisika-navorsing, aangesien dit bydra tot die agentskap se voortdurende poging om die onderling gekoppelde stelsel wat die Aarde en ander planete binne die heliosfeer omvat, te verstaan.

Die AWE-projek word gelei deur Ludger Scherliess by Utah State University en word bestuur deur NASA se Goddard Space Flight Centre. Die Universiteit se Ruimtedinamika-laboratorium het 'n belangrike rol gespeel in die bou van die AWE-instrument en bedryf die sendingbeheersentrum. Soos AWE sy operasionele fase begin, verwag wetenskaplikes gretig die data wat dit sal verskaf en die potensiële ontdekkings wat wag op die gebied van atmosferiese en ruimteweernavorsing.

