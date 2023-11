NASA om Indiese ruimtevaarder op te lei vir Internasionale Ruimtestasiesending

NASA-administrateur Bill Nelson het Woensdag aangekondig dat die Amerikaanse ruimte-agentskap 'n Indiese ruimtevaarder gaan oplei vir 'n reis na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) in die nabye toekoms. Hierdie samewerking tussen Indië en die VSA versterk hul groeiende ruimtebande verder, wat geleenthede vir wetenskaplike navorsing en kennisuitruiling oopmaak.

Die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) en NASA het gesamentlik die NASA-ISRO Sintetiese Aperture Radar (NISAR), 'n lae-aarde-baan-sterrewagstelsel ontwikkel. Geskeduleer vir lansering in die eerste kwartaal van volgende jaar, sal hierdie satelliet kritiese data verskaf vir 'n beter begrip van verskeie planetêre stelsels en verskynsels. Die vermoëns daarvan sluit in die kartering van die hele planeet elke 12 dae, wat navorsers in staat stel om veranderinge in ekosisteme, ysmassa, plantegroeibiomassa, seevlakstyging en natuurlike gevare soos aardbewings, tsoenami's, vulkane en grondverskuiwings te bestudeer.

Indië het ambisieuse planne om sy aandeel in die wêreldwye satellietlanseringsmark binne die volgende dekade met vyfvoudig te vergroot. In ooreenstemming met hierdie aspirasies het Indië in Junie vanjaar by NASA se Artemis-ooreenkomste aangesluit. Die ooreenkomste fokus op die verbetering van wetenskaplike deursigtigheid en die daarstelling van protokolle om enige skadelike inmenging in die ruimte en op hemelliggame soos die maan te voorkom.

Verder het Indië aansienlike vordering gemaak in maanverkenning. In Augustus het Indië die suidpool van die maan suksesvol bereik, wat Rusland se pogings oortref het, wat uitdagings in die gesig gestaar het as gevolg van geopolitieke faktore. Terwyl China ook aktief besig is met sy ruimteprogram, met planne vir toekomstige missies en aansienlike beleggings, bly die VSA 'n sleutelspeler met sy Artemis-maanprogram, wat na verwagting 'n begroting van ongeveer $93 miljard tot 2025 sal ontvang.

Soos Bill Nelson in sy toespraak beklemtoon het, leef ons tans in 'n "goue era van ruimteverkenning." Die samewerking tussen NASA en ISRO in die opleiding van 'n Indiese ruimtevaarder vir 'n ISS-sending weerspieël die groeiende internasionale samewerking en gedeelde toewyding om ons begrip van die heelal te bevorder.

FAQ

1. Wat is NISAR?

NISAR staan ​​vir NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Dit is 'n gesamentlike projek tussen NASA en ISRO om 'n lae-aarde-baan-sterrewagstelsel te ontwikkel.

2. Wat is die doel van NISAR?

NISAR beoog om die hele planeet elke 12 dae te karteer, en verskaf data oor veranderinge in ekosisteme, ysmassa, plantegroeibiomassa, seevlakstyging en natuurlike gevare soos aardbewings, tsoenami's, vulkane en grondverskuiwings.

3. Wat is die Artemis-ooreenkomste?

Die Artemis-ooreenkomste is 'n ooreenkoms wat deur NASA gelei word om die beginsels van die Outer Space-verdrag te verduidelik en te moderniseer. Hulle fokus op wetenskaplike deursigtigheid en stel reëls vir koördinasie vas om inmenging in die ruimte en op hemelliggame te vermy.

4. Hoe is Indië betrokke by maanverkenning?

Indië het die suidpool van die maan in Augustus suksesvol bereik, wat sy vermoëns in maanverkenning demonstreer. Dit het ten doel om sy ruimteprogram verder te bevorder en by te dra tot ons begrip van die maan en verder.

5. Wat is die betekenis daarvan dat Indië en die VSA saamwerk aan ruimteverkenning?

Samewerking tussen Indië en die Verenigde State in ruimteverkenning versterk hul bande en maak voorsiening vir die uitruil van wetenskaplike navorsing en kennis. Dit weerspieël ook die toenemende belangrikheid van internasionale samewerking om ons begrip van die heelal te bevorder.