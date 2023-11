NASA voltooi 650-sekonde warmbrandtoets vir RS-25-enjinsertifisering

NASA het onlangs 'n beduidende mylpaal bereik in sy missie om die geheime van die heelal te verken deur 'n volle duur, 650-sekonde warmbrandtoets vir die RS-25-sertifiseringsenjin te voltooi. Hierdie kritieke toetsreeks is noodsaaklik om toekomstige Space Launch System (SLS) missies na diep ruimte te ondersteun. Die toets het by die Fred Haise-toetsstaanplek by NASA se Stennis-ruimtesentrum plaasgevind.

Die doel van hierdie sertifiseringsreeks is om nuwe vervaardigingsprosesse vir die vervaardiging van RS-25-enjins vir komende diepruimtemissies te bekragtig, begin met Artemis V. Die hoofenjinkontrakteur vir die SLS-vuurpyl, Aerojet Rocketdyne, implementeer gevorderde vervaardigingstegnieke, insluitend 3D-drukwerk. , in die vervaardiging van hierdie enjins.

Tydens die 650-sekonde-toets is die RS-25-enjin om 'n sentrale punt gekarring of gedraai. Hierdie tegniek is van kardinale belang vir die beheer en stabilisering van die SLS soos dit 'n wentelbaan bereik. Boonop het operateurs die enjin verby sy vlugparameters gedruk om 'n marge van bedryfsveiligheid te verseker. Die RS-25-enjin is afgevuur teen 'n kragvlak van 113%, wat die drempel van 111% oortref het wat nodig is om die SLS in 'n wentelbaan te lanseer.

Die deurlopende sertifiseringsreeks sal na verwagting tot 2024 voortduur, in ooreenstemming met NASA se missie om 'n volhoubare teenwoordigheid op die maanoppervlak te vestig en die weg te baan vir toekomstige menslike ekspedisies na Mars. Voordat dit ontplooi word, sal elke RS-25-enjin wat gebruik word om die SLS aan te dryf, streng toetsing by NASA Stennis ondergaan.

Deur hierdie toetse uit te voer, beoog NASA om die werkverrigting en betroubaarheid van die RS-25-enjins te verbeter, wat van kritieke belang is vir die opwekking van die nodige stukrag tydens SLS-missies. Die gelyktydige ontsteking van vier RS-25-enjins lewer 'n verbysterende gesamentlike stootkrag van 1.6 miljoen pond by bekendstelling en 2 miljoen pond tydens opstyg.

FAQ

1. Wat is die doel van die RS-25-enjin se warmbrandtoets vir NASA? Antwoord: Die RS-25-enjin se warm vuur toets is deel van 'n kritieke sertifisering reeks om toekomstige Space Launch System (SLS) missies na diep ruimte te ondersteun. 2. Wat is die nuwe vervaardigingsprosesse wat vir die RS-25-enjins gesertifiseer word? Antwoord: Aerojet Rocketdyne, die hoofenjinkontrakteur vir die SLS-vuurpyl, inkorporeer nuwe tegnieke soos 3D-drukwerk in die vervaardiging van RS-25-enjins. 3. Waarom is gimballing belangrik in die RS-25-enjintoets? Antwoord: Gimballing word gebruik om die SLS-vuurpyl te beheer en te stabiliseer soos dit 'n wentelbaan bereik. 4. Teen watter kragvlak het die RS-25-enjin tydens die toets gewerk? Antwoord: Die RS-25-enjin is afgevuur teen 'n kragvlak van 113%, wat die 111% oorskry het wat nodig is om die SLS na 'n wentelbaan te lig. 5. Hoeveel RS-25-enjins word gelyktydig aangesteek? Antwoord: Vier RS-25-enjins word gelyktydig aangesteek, wat 'n gesamentlike stootkrag van 1.6 miljoen pond by lansering en 2 miljoen pond tydens opstyg genereer.