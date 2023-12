NASA hervat kommunikasie met Mars-ontdekkingsreisigers na sonkragkonjunksie

NASA het kommunikasie met sy Mars-ontdekkingsreisigers suksesvol herstel ná 'n tydelike onderbreking wat veroorsaak is deur die onlangse sonkragkonjunksie. Tydens die sonkonjunksie, wat op 11 November plaasgevind het, was die Aarde en Mars aan weerskante van die Son geposisioneer, wat direkte kommunikasie tussen die twee planete vir twee weke belemmer het. Die ruimte-agentskap en sy Mars-robotte is egter nou weer in aksie.

Die sonkonjunksie, alhoewel ongerieflik, is nie 'n katastrofiese gebeurtenis nie. Die belyning van die Son tussen Aarde en Mars kan inmeng met radioseine, aangesien die Son se korona warm, geïoniseerde gas vrystel wat kommunikasie kan ontwrig. Om die moontlikheid van korrupte seine en potensiële beveluitvoeringsfoute te voorkom, lê NASA 'n 14-dae kommunikasiemoratorium tydens hierdie verskynsel in.

Op 25 November het die mees onlangse moratorium geëindig, wat NASA se Mars-verkenners in staat gestel het om die data wat hulle tydens die onderbreking ingesamel het, af te koppel. Terwyl die Perseverance and Curiosity-rovers veranderinge in Mars se weer gemonitor het, het die Odyssey en Mars Reconnaissance Orbiter beelde van die Rooi Planeet se oppervlak vasgelê. Daarbenewens het die Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)-sending die interaksies tussen Mars se atmosfeer en die Son bestudeer. Met toegang tot hierdie data kan NASA sy begrip van Mars se aktiwiteite verder verbeter gedurende tydperke wanneer direkte waarneming nie moontlik is nie.

In 'n beduidende prestasie oor die naweek het NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) beheer oor Ingenuity, die Mars-helikopter, herwin en 'n vlug van 393 meter suksesvol uitgevoer. Hierdie mylpaal is 'n deurslaggewende stap in die rigting van toekomstige vlugte en eksplorasie op Mars.

Die hervatting van kommunikasie en die beskikbaarheid van nuwe data stel NASA in staat om sy kennis te verdiep en voort te gaan met sy missie om die geheimenisse van die Rooi Planeet te ontbloot. Terwyl wetenskaplikes die inligting wat ontvang is gretig ontleed, is die Mars-ontdekkingsreisigers gereed om hul take te hervat en opwindende opdaterings met die wêreld te deel.

titel

NASA oorkom sonkrag-konjunksie-hindernis om Mars-verkenning voort te sit

NASA beweeg verby sonkragversperring om Mars-verbinding te behou