NASA se PACE-missie om verborgenhede van die aarde se atmosfeer te onthul

NASA se komende Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem (PACE) missie is daarop ingestel om ons begrip van die aarde se atmosfeer te revolusioneer. Geskeduleer vir bekendstelling vroeg in 2024, sal hierdie missie gevorderde polarimeters gebruik om die ingewikkelde wisselwerking tussen lig, aërosols, wolke en die see te bestudeer.

Alhoewel dit onbelangrik mag lyk, speel die bestudering van aërosols, wat deeltjies soos rook, stof en besoedelende stowwe insluit, 'n deurslaggewende rol in die ontsyfering van die Aarde se klimaat. Aërosols het die vermoë om sonlig te absorbeer en te strooi, wat die hoeveelheid sonenergie wat die planeet se oppervlak bereik, beïnvloed. Deur hierdie faktore volledig te bestudeer, poog die PACE-missie om die impak van aërosols op luggehalte en klimaat te ontrafel.

Benewens die ontleding van aërosols, sal die PACE-missie ook fokus op die ondersoek van die kleur van die see. Die primêre instrument vir hierdie doel is die Ocean Colour Instrument (OCI), wat die see se kleur oor verskeie spektrums, van ultraviolet tot kortgolf infrarooi, sal meet. Verder sal die missie twee polarimeters bevat: die Spektro-polarimeter vir Planetêre Verkenning (SPEXone) en die Hyper Angular Research Polarimeter (HARP2). Hierdie instrumente sal die polarisasie van sonlig assesseer soos dit deur wolke, aërosols en die see beweeg, wat waardevolle data oor aërosol- en wolkwetenskap verskaf.

Die integrasie van die OCI, SPEXone en HARP2 sal navorsers in staat stel om atmosferiese regstelling te verbeter en 'n wye reeks dataprodukte wat met aërosols en wolke verband hou, te genereer. Hierdie omvattende benadering sal ongetwyfeld die weg baan vir baanbrekende ontwikkelings in aërosol-wolk-oseaannavorsing.

NASA se PACE-sending hou 'n geweldige potensiaal in om ons begrip van die aarde se atmosfeer te verbeter. Deur die geheimenisse van aërosols en hul interaksies met lig, wolke en die see te ontsluit, sal ons waardevolle insigte kry oor klimaatsverandering, luggehalte en die algemene gesondheid van ons planeet.

(Bron: Aangepas van National Aeronautics and Space Administration)