Skaars sonkraggebeurtenis skep uitgestrekte Mars-atmosfeer

’n Buitengewone sonverskynsel het gelei tot ’n merkwaardige uitbreiding van die Mars-atmosfeer, volgens ’n onlangse studie wat deur NASA gedoen is. Die gebeurtenis, wat in Desember verlede jaar plaasgevind het, het die verdwyning van 'n stroom gelaaide deeltjies, bekend as die sonwind, behels. Hierdie kragtige gebeurtenis het 'n leemte in die ruimte gelaat terwyl dit deur die sonnestelsel getrek het, wat gelei het tot die uitbreiding van die Mars-atmosfeer en magnetosfeer met duisende kilometers.

NASA se metings het 'n skerp daling in die aantal gelaaide deeltjies wat die sonwind uitmaak tydens hierdie gebeurtenis aangedui. Die afwesigheid van sonwinddruk op Mars het bygedra tot die aansienlike uitbreiding wat deur navorsers waargeneem is. Studie mede-outeur Jasper Halekas van die Universiteit van Iowa het verbasing uitgespreek oor die data en gesê: "Toe ons die eerste keer die data gesien het en hoe dramaties die daling in die sonwind was, was dit amper ongelooflik."

Mars, soortgelyk aan ander planete in ons sonnestelsel, word voortdurend beïnvloed deur gelaaide deeltjies wat deur die Son vrygestel word, wat weer druk op die planeet se magnetosfeer uitoefen. Die sonwind speel 'n beduidende rol in die ontsnapping van die Mars-atmosfeer. Die gebeurtenis in Desember 2022 het veroorsaak dat die digtheid van die sonwind met 'n faktor van 100 afgeneem het, wat gelei het tot 'n drastiese vermindering in druk wat op Mars uitgeoefen word en tot 'n meer as verdriedubbeling van die planeet se magnetosfeer gelei het.

Die voorkoms is veroorsaak deur vinniger bewegende sonwind wat 'n stadiger bewegende stroom verbygesteek het, wat kompressie en daaropvolgende uitsetting veroorsaak het. Hierdie kompressie het 'n ongewone leemte van laedigtheid sonwind vrygestel wat NASA-wetenskaplikes opgemerk het.

Die transformerende uitwerking van hierdie songebeurtenis op Mars se magnetosfeer bied waardevolle insigte oor die verlies van water en atmosfeer op die planeet. MAVEN, die ruimtetuig wat ontwerp is om interaksies tussen die Son en die Mars-atmosfeer waar te neem, het uitsonderlike data verskaf tydens hierdie merkwaardige gebeurtenis, volgens Shannon Curry, nog 'n skrywer van die studie van die Universiteit van Kalifornië, Berkeley.

Hierdie verdwynende sonwindgebeure is buitengewoon skaars en kom tipies voor tydens tye van verhoogde sonaktiwiteit. Namate die Son die hoogtepunt van sy aktiwiteitsiklus van 11 jaar nader, sal die jongste bevindinge bydra tot 'n dieper begrip van uiterste sonverskynsels. Dr. Halekas het bygevoeg, "Ons sien regtig hoe Mars reageer wanneer die sonwind effektief verwyder word. Dit maak 'n groot uitskieterstudie oor hoe Mars sou wees as dit om 'n minder aktiewe ster wentel.”