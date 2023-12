NASA loods SunCapture: 'n Revolusionêre Projek om die 2024 Sonsverduistering te fotografeer

By

NASA begin met 'n buitengewone projek genaamd SunCapture, wat sterrekunde-entoesiaste en fotograwe nooi om die sonsverduistering in 2024 vas te vang soos nog nooit tevore nie. Hierdie baanbrekende inisiatief het ten doel om die krag van burgerwetenskap te benut om 'n omvattende databasis te skep wat wetenskaplikes in staat sal stel om die ware vorm van die son te karteer.

Deelname aan SunCapture is ongelooflik eenvoudig. Belangstellende individue kan die SunCapture-toepassing aflaai, wat hulle van riglyne en wenke sal voorsien oor die vaslegging van die beste foto's van die sonsverduistering. Deelnemers sal 'n unieke geleentheid hê om by te dra tot die wetenskap deur hul beelde met NASA te deel en sodoende hierdie seldsame astronomiese gebeurtenis te dokumenteer.

Een van die opwindende kenmerke van SunCapture is sy vermoë om Baily se krale te meet. Hierdie skitterende ligpunte verskyn om die maan oomblikke voor en ná 'n totale sonsverduistering. Deur data oor hierdie verskynsels in te samel, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in die hemelse meganika agter sonsverduisterings.

Om die veiligheid van deelnemers en hul toerusting te verseker, beveel NASA die gebruik van gesertifiseerde bril of sweisfilters nommer 14 aan om na die verduistering te kyk. Dit is noodsaaklik om toepaslike voorsorgmaatreëls te tref om jou oë te beskerm wanneer jy hierdie ontsagwekkende natuurlike gebeurtenis waarneem.

Die 2024 sonsverduistering, wat op 8 April sal plaasvind, sal die beste in Mazatlán, Sinaloa, gesien word. Die geleentheid sal om 9:51 begin, met die totale fase wat om 11:07 vm begin en om 11:11 vm. Die verduistering sal om 12:32 eindig.

Deelname aan SunCapture is oop vir individue van alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke, van entoesiastiese amateurs tot professionele fotograwe. Deur by hierdie projek aan te sluit, kan deelnemers nie net die skoonheid van 'n sonsverduistering aanskou nie, maar dra ook by tot die nuutste wetenskaplike navorsing.

Wees deel van SunCapture en help om die geheimenisse van die son se vorm te ontrafel deur pragtige beelde van die 2024 sonsverduistering vas te vang. Laai die toepassing af, volg die riglyne en word vandag 'n burgerwetenskaplike!

