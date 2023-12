Nuut ontdekte ysige wêrelde kan lewe anderkant die aarde huisves

Onlangse navorsing wat deur NASA-sterrekundiges gedoen is, het die bestaan ​​van 17 potensieel bewoonbare ysige planete in ons sterrestelsel aan die lig gebring. Hierdie aard-grootte planete, geleë in ons kosmiese woonbuurt, het ooreenkomste met die ysige mane van Jupiter en Saturnus in ons eie sonnestelsel. Wetenskaplikes glo dat onder die bevrore buitekant van hierdie wêrelde massiewe oseane lê wat moontlik lewe kan onderhou soortgelyk aan dié wat in die dieptes van die Aarde se oseane voorkom.

Die navorsers bespiegel ook dat hierdie ysige wêrelde oppervlakgeisers kan besit, wat water die ruimte kan indryf. As hierdie pluime bestaan, bied dit 'n unieke geleentheid vir mensgemaakte teleskope om te soek vir tekens van buiteaardse lewe. Wetenskaplikes stel veral daarin belang om die geiseraktiwiteit en chemiese samestellings van twee van die naaste kandidate, Proxima Centauri b en LHS 1140 b, te bestudeer, aangesien hulle binne 'n relatief kort afstand van die aarde af is.

Vir jare het wetenskaplikes hul soektog na buiteaardse lewe hoofsaaklik gefokus op rotsagtige planete wat binne die bewoonbare sone van hul gasheersterre geleë is, waar vloeibare water moontlik kan bestaan. Onlangse ontdekkings van ekstremofiele wat in uiterste toestande floreer, het egter wetenskaplikes se begrip van potensiële habitatte vir die lewe uitgebrei. Hierdie ontdekkings het astrobioloë aangespoor om die moontlikheid van lewe op ysige mane soos Europa en Enceladus, wat deur getykragte en bestraling verhit word, te ondersoek.

Om die 17 ysige wêrelde te identifiseer, het die NASA-span meer as 5,300 XNUMX bevestigde eksoplanete ontleed. Hulle het gesoek na aard-grootte planete met laer digthede, wat 'n groter waarskynlikheid aandui om uit ys en water eerder as rots saamgestel te wees. Daarbenewens het hulle planete met laer temperature gesoek, wat 'n groter kans suggereer om met ys bedek te wees. Deur die oppervlakkenmerke van Europa en Enceladus te vergelyk, het die navorsers die dikte van die ysige skulpe wat hierdie nuutgevonde wêrelde bedek, beraam.

Die bevindings, gepubliseer in Astrophysical Letters, werp lig op die potensiële bewoonbaarheid van hierdie ysige planete en verhoog die moontlikheid om geologiese aktiwiteit op hierdie wêrelde te vind. Die volgende stappe sal verdere verkenning en waarneming behels met behulp van gevorderde teleskope om hierdie ysige wêrelde in groter detail te bestudeer. As dit suksesvol is, sal die ontdekking van tekens van lewe anderkant die aarde ons begrip van die heelal en ons plek daarin verander.