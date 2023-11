NASA werk saam met Thales Alenia Space en ASI om maanbasis vir Artemis-sending te vestig

NASA gaan vorentoe met planne om 'n permanente basis op die Maan te vestig as deel van sy Artemis-sending. In 'n historiese samewerking het die ruimte-agentskap kragte saamgesnoer met Frankryk se Thales Alenia Space en die Italiaanse Ruimte-agentskap (ASI) om die Multi-Purpose Habitat (MPH), 'n deurslaggewende komponent van die Artemis-program, te ontwikkel.

Die droom van 'n maanbasis is lank reeds 'n stapelvoedsel in wetenskapfiksie, wat gehore in flieks en TV-programme boei. NASA maak egter nou aansienlike vordering om hierdie fiktiewe konsep in werklikheid te omskep. Die MPH is ontwerp om volgehoue ​​menslike teenwoordigheid op die maanoppervlak te ondersteun, wat ruimtevaarders in staat stel om wetenskaplike eksperimente uit te voer, nuwe tegnologie te toets en potensiële risiko's te verken.

Thales Alenia Space en ASI werk sedert 2020 nou saam met NASA aan hierdie ambisieuse projek. Hulle het NASA se Element Initiation Review suksesvol geslaag, wat daartoe gelei het dat Thales Alenia Space die verantwoordelikheid aanvaar om die maanbasis verder te ontwikkel. Die maatskappy se tegniese en organisatoriese vermoëns was noodsaaklik om die uitdagings wat met hierdie poging gepaardgaan, te oorkom.

Die MPH, uitgebeeld in 'n beeld wat deur Thales Alenia Space vrygestel is, het 'n silindriese ontwerp wat toegerus is met teleskopiese bene en sonkragskikkings. Alhoewel spesifieke besonderhede beperk is, word die drukmodule geskat op ongeveer 33 voet (10 meter) lank. Dit sal as 'n beginpunt vir Artemis-ruimtevaarders dien en tot vier individue op 'n slag akkommodeer.

Die projek se volgende deurslaggewende mylpaal is die Mission Concept Review in die eerste kwartaal van 2024. Hierdie oorsig sal die weg baan vir die ontwikkeling van kritieke tegnologieë wat nodig is vir lang maanverblyf. Thales Alenia Space se verantwoordelikhede sluit in die vorming van 'n industriële konsortium om die projek in implementering te bevorder.

Hierdie samewerkingspoging tussen internasionale ruimte-agentskappe dui op 'n belangrike stap in die rigting van die verwesenliking van maanbasisse. Wat eens beperk was tot die gebied van wetenskapfiksie, word nou 'n belowende werklikheid, wat die mensdom nader bring aan 'n lang-voorgestelde teenwoordigheid op die Maan.

Ja, Thales Alenia Space werk ook aan die ontwikkeling van drie drukmodules vir die Lunar Gateway, 'n beplande ruimtestasie wat om die maan sal wentel.