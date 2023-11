Nuwe moontlikhede en eenheid: Nasa-administrateur beklemtoon samewerking met Isro

Nasa-administrateur Bill Nelson het onlangs die UR Rao Satellite Centre (URSC) in Bengaluru besoek om die toetsing van die Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR)-satelliet waar te neem. Tydens sy besoek het Nelson die verenigende krag van die ruimte herhaal en die groeiende samewerking tussen die Verenigde State en Indië in die ruimtesektor beklemtoon. Hierdie samewerking, glo hy, sal talle moontlikhede skep wat lede van die Artemis-generasie sal bevoordeel, wat jong individue van beide lande en regoor die wêreld insluit.

Nelson het sy eer uitgespreek oor sy in Bengaluru en die voorreg om die vordering wat by die URSC plaasvind, te aanskou. Hy het daarop gewys dat NISAR net een voorbeeld is van die vrugbare vennootskap tussen Nasa en Isro en hoe dit die lewe op Aarde positief beïnvloed. Die data wat deur NISAR ingesamel word, sal help met die verbeterde bestuur van natuurlike hulpbronne en gevare, wat beide Indië en die Verenigde State bevoordeel.

Verder het Nelson die eenheid beklemtoon wat ruimteverkenning bring, wat verdeeldheid tussen nasies oorkom. Uit sy persoonlike ervaring het hy beskryf hoe die siening van die Aarde vanuit die ruimte hindernisse soos ras en godsdiens uitvee, wat die skoonheid van ons planeet wat in die uitgestrekte ruimte opgeskort is, beklemtoon. Nelson het ook geskiedkundige gevalle van samewerking in die ruimte genoem, selfs tydens die Koue Oorlog, en hoe die ruimte steeds opponerende magte bymekaarbring, soos Republikeine en Demokrate in die Verenigde State.

In antwoord op 'n spesifieke navraag het Nelson Nasa se verbintenis bevestig, volgens die ooreenkoms tussen die Indiese premier Narendra Modi en die Amerikaanse president Joe Biden, om 'n Indiese ruimtevaarder oor ongeveer 'n jaar na die ruimte op te lei en na die ruimte te stuur. Hierdie aankondiging beklemtoon verder die sterk alliansie en gedeelde doelwitte tussen die twee lande.

Oor die algemeen beklemtoon Nelson se besoek aan die URSC en sy interaksies met studente die belangrikheid van internasionale samewerking in ruimteverkenning. Die vennootskap tussen Nasa en Isro dien as 'n voorbeeldige model vir ander nasies, wat demonstreer hoe samewerking tegnologiese vooruitgang kan dryf en die samelewing as geheel kan bevoordeel.

Kwelvrae:

V: Wat is die Nasa-Isro Synthetic Aperture Radar (NISAR)-satelliet?



A: Die Nasa-Isro Sintetiese Aperture Radar (NISAR) satelliet is 'n gesamentlike samewerking tussen die Nasionale Lugvaartkunde en Ruimte Administrasie (Nasa) en die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (Isro). Dit is ontwerp om data in te samel wat sal bydra tot die beter bestuur van natuurlike hulpbronne en gevare op Aarde.

V: Wat is die Artemis-generasie?



A: Die Artemis-generasie verwys na die jonger bevolking wat na verwagting toekomstige ruimteverkenningspogings sal lei. Dit sluit jong individue van Indië, die Verenigde State en ander lande regoor die wêreld in.

V: Wat is die doel van die Artemis-program?



A: Die Artemis-program het ten doel om mense na die Maan terug te keer, spesifiek om die maan-suidpool te rig, en uiteindelik 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die Maan te vestig. Dit behels internasionale samewerking en samewerking om hierdie doelwitte te bereik.

V: Hoe verenig ruimteverkenning lande?



A: Ruimteverkenning het 'n verenigende krag wat nasies bymekaarbring vir gedeelde doelwitte en groter doelwitte. Dit oortref politieke verskille en bevorder samewerking in die strewe na wetenskaplike kennis en vooruitgang.