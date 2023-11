Indië en die VSA bespreek potensiële samewerking in ruimteverkenning

By

NASA se hoof, Bill Nelson, het Indië onlangs besoek om die moontlikhede van samewerking tussen die twee lande in ruimteverkenning te ondersoek. Tydens 'n konferensie wat deur die Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie gehou is, het Nelson openheid uitgespreek om met Indië te werk as die land besluit om sy eie ruimtestasie te bou.

Indië het ambisieuse planne vir ruimteverkenning en beoog om 'n kommersiële ruimtestasie teen 2040 te ontwikkel. Hierdie tydlyn strook met Nelson se stelling dat die VSA teen daardie tyd sy eie ruimtestasie sal hê. Eerste Minister Narendra Modi het ook optimisme uitgespreek oor die vestiging van 'n Indiese ruimtestasie teen 2035 en die stuur van 'n Indiese ruimtevaarder na die maan teen 2040.

Die samesprekings tussen Nelson en Indiese amptenare het ook betrekking op Indië se planne vir maanverkenning. Nelson het beklemtoon dat dit aan Indië is om sy doelwitte op die maan te bepaal, en NASA is gereed om die nodige navorsing en ondersteuning te verskaf.

Verder is die VSA en Indië in gesprek oor die stuur van 'n Indiese ruimtevaarder na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) teen die einde van die volgende jaar. NASA het egter duidelik gemaak dat die keuse van ruimtevaarders deur die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) bepaal sal word, nie NASA nie.

Benewens hierdie samewerking het Nelson die komende bekendstelling van die NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-sterrewag in 2024 beklemtoon. Hierdie sterrewag, wat uit data van 25 ruimtetuie bestaan, sal waardevolle insigte in die aarde se atmosfeer, weer en klimaat verskaf.

Oor die algemeen dui die samesprekings tussen Indië en die VSA op 'n bereidwilligheid om saam te werk en mekaar se ruimteverkenningspogings te ondersteun. Die potensiële samewerking tussen die twee lande hou groot belofte in vir die bevordering van wetenskaplike kennis en die verskuiwing van die grense van ruimteverkenning.

Vrae & Antwoorde

1. Wat is Indië se planne vir ruimteverkenning?

Indië beoog om 'n kommersiële ruimtestasie teen 2040 te vestig en 'n Indiese ruimtevaarder na die maan te stuur teen 2040. Die land het ambisieuse doelwitte vir ruimteverkenning gestel en werk daaraan om dit te bereik.

2. Sal NASA met Indië saamwerk?

NASA het openheid uitgespreek om met Indië saam te werk, veral as Indië besluit om sy eie ruimtestasie te bou. Die Amerikaanse ruimte-agentskap is gereed om Indië te ondersteun en saam te werk in verskeie aspekte van ruimteverkenning.

3. Wanneer sal Indië 'n ruimtevaarder na die Internasionale Ruimtestasie stuur?

Indië is in gesprek met NASA oor die stuur van 'n Indiese ruimtevaarder na die Internasionale Ruimtestasie teen die einde van die komende jaar. Die keuse van ruimtevaarders sal egter deur die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) bepaal word, nie NASA nie.

4. Wat is die NASA-ISRO Sintetiese Aperture Radar (NISAR) sterrewag?

Die NASA-ISRO Sintetiese Aperture Radar (NISAR) sterrewag is 'n gesamentlike projek tussen NASA en die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO). Dit sal na verwagting in die eerste kwartaal van 2024 gelanseer word en sal omvattende data van 25 ruimtetuie verskaf om wetenskaplikes te help om die aarde se atmosfeer, weer en klimaat te verstaan.