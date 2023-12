Nuwe bewyse ondersteun die potensiaal vir lewe op Saturnus se maan Enceladus

Wetenskaplikes wat data van NASA se Cassini-ruimtetuig ontleed het, het interessante bewyse ontbloot wat die moontlikheid van lewe op Saturnus se ysige maan, Enceladus, versterk. Die navorsing, wat onlangs in Nature Astronomy gepubliseer is, wys op die teenwoordigheid van waterstofsianied in die pluime van yskorrels en waterdamp wat uit Enceladus voortspruit, 'n molekule wat noodsaaklik is vir die vorming van aminosure, die boustene van lewe.

Hoofskrywer Jonah Peter, 'n doktorale student aan die Harvard Universiteit, beklemtoon die belangrikheid van hierdie bevindinge. "Ons werk verskaf verdere bewyse dat Enceladus die deurslaggewende molekules besit wat nodig is vir die vorming van die lewe en voortbestaan ​​deur metaboliese reaksies," verduidelik hy.

Die studie werp ook lig op Enceladus se ondergrondse oseaan, wat die pluime voorsien en blykbaar 'n reservoir van chemiese energie is. Voorheen ongeïdentifiseerde organiese verbindings is opgespoor, wat 'n hoër mate van chemiese aktiwiteit voorstel as wat voorheen aanvaar is.

Mede-outeur Kevin Hand, 'n wetenskaplike by NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL), vergelyk die energiepotensiaal van Enceladus se oseaan met dié van 'n motorbattery, in teenstelling met die laer energie wat deur metanogenese verskaf word, 'n proses wat lewe op Aarde ondersteun.

Wat hierdie studie van vorige navorsing onderskei, is die gebruik van gedetailleerde statistiese ontledings eerder as laboratoriumeksperimente of geochemiese modellering. Die span het data wat deur Cassini se ioon- en neutrale massaspektrometer ingesamel is, noukeurig ondersoek en waardevolle insigte oor die samestelling van die pluime verskaf.

Terwyl die vraag oor die oorsprong van lewe op Enceladus onbeantwoord bly, skets hierdie navorsing potensiële chemiese weë wat verder in laboratoriumomgewings ondersoek kan word. Die Cassini-sending, wat in 2017 afgehandel is, lewer steeds waardevolle inligting op. Tom Nordheim, 'n planetêre wetenskaplike by JPL en mede-outeur van die studie, sê: "Ons studie toon dat selfs na die voltooiing van Cassini se sending, sy waarnemings voortgaan om ons begrip van Saturnus en sy enigmatiese maan, Enceladus, te verdiep."

Hierdie bevindinge dui daarop dat Enceladus nie net die nodige voorwaardes vir bewoonbaarheid besit nie, maar ook 'n chemiese omgewing kan bied wat bevorderlik is vir die ontstaan ​​en onderhouding van lewe.